Баста признался в своих частых срывах на окружающих: Я тиран

Рэпер Баста откровенно рассказал о своем подходе к работе с командой.

Исполнитель не стал скрывать, что в процессе подготовки к концертам иногда проявляет свою жесткость. "Я могу орать беспощадно", — признался артист.

Василий отметил, что его стиль управления требует от сотрудников стойкости и выдержки. По словам Басты, в его команде остаются только те, кто способен справляться с его эмоциональными всплесками.

"В плане музыки я тиран. У меня нет времени на слабости, поэтому в моем окружении лишь самые крепкие духом люди", — отметил рэпер.

Он подчеркнул, что его требования к подготовке выступлений очень высоки, и он ожидает полной отдачи от своих подчиненных. Несмотря на свою строгость, Баста также заявил, что после всех напряженных моментов подготовки он наслаждается результатом.

"Когда я выхожу на сцену, все уже готово: звук настроен, свет выставлен, публика ждет. Я просто выхожу и пою", — поделился он. Для артиста это не только работа, но и возможность насладиться плодами своего труда. Рэпер описал свои концерты как идеальный процесс: "Приехал, все сделано, вышел, спел и уехал. Красота!".