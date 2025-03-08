Срочно: Петросяна экстренно госпитализировали в центре Москвы в тяжелом состоянии

Евгения Петросяна экстренно госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Артисту поставили диагноз – желудочно-кишечное кровотечение.

На данный момент Народный артист РСФСР находится в шоковой реанимации в Боткинской больнице. По данным телеграм-канала "112", его состояние оценивается как тяжелое.

Известно, что артисту стало плохо сегодня утром у себя дома в центре Москвы. Близкие вызвали медиков, а те забрали его в стационар.

На данный момент подробностей о состоянии Петросяна не так много. Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать его состояние, но точные прогнозы пока не озвучены. Кроме того, супруга юмориста Татьяна Брухунова отказалась давать комментарии в связи с инцидентом.

Ранее журналисты выяснили, что молодая жена Петросяна оказалась в долгах. Брухунова долгое время не оплачивала счета за квартиру в центре Москвы. В итоге общая сумма задолженности превышает 300 тысяч рублей.

Сообщается, что Татьяна является владелицей двух квартир: одна находится в Тверском районе, другая — в элитном ЖК в Хамовниках. Именно по второй квартире числится основной долг — порядка 314 тысяч рублей, включая 128 тысяч за квартплату, 179 тысяч за капитальный ремонт и 7 тысяч за другие коммунальные услуги.