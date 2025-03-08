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Пятница 7 марта

01:50"Не рассасывается": 60-летняя Повалий призналась в стоящем под кожей лица полимере 01:15"Сейчас выматюгаюсь": 73-летняя Ирина Аллегрова показала свой крутой норов в Кремле 00:30Прохор Шаляпин снова оказался в центре внимания прессы: Я не люблю какие-то провокации 19:32Форма и содержание 18:4333-летняя певица Манижа объявила о беременности: Новая глава начинается 18:30Жуткая участь Филиппа Киркорова попала на видео: Вырвала сердце 17:56Водонаева удивила словами о "целлюлите" Бони после жесткого конфликта 16:39Заявяление Алсу после развода шокировало тысячи женщин по всей стране 15:47Тотальный провал довел 51-летнюю Высоцкую до отчаянного шага: Это конец 14:48Госпитализированный после аварии Буйнов пропустил съемки шоу на Первом канале 13:45Скончался создатель передачи "Человек и закон" 13:23"Я патриотка, а ты нахалка!": живущая на Кипре Пугачева напала с кулаками на русскую журналистку 13:07Елена Проклова снова угодила в нешуточный скандал 12:37Ведущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окна 11:59Буланова не ошиблась, обручившись с молодым: деньги потекли рекой 11:31В Москве спасли пуму Геркулеса, которого незаконно содержали в квартире 11:24Как теперь выглядит могила похороненной в Москве украинской певицы Тамары Миансаровой 11:07Переживший инсульт Алексей Воробьев столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем: Я научился с этим жить 10:16 Глава Американской торговой палаты назвал Москву самым безопасным мегаполисом 09:36Пугачева и Галкин* пытались вывезти из России внушительный список ценностей 08:55Исчезнувшая после череды скандалов Глюкоза шокировала фанатов своим внешним видом 04:23Эвелина Бледанс показала себя в детстве: уже в морщинах 00:06Ляйсан Утяшева уподобилась Анастасии Волочковой: Неожиданно! 21:38Орлова публично проболталась о планах Бородиной уехать из России 21:0956-летняя певица Валерия категорически отказалась от помощи специалиста 20:40Бузова с треском провалилась после долгих лет упорного труда 20:2158-летняя Алла Духова ответила на вопрос о четвертом замужестве 19:24Алчный Шаляпин внаглую отобрал у детей самое дорогое перед концертом в Кремле 18:17Долина откровенно заявила о главном сожалении в своей жизни: Прошу прощения 17:08В министерстве обороны рассекретили настоящую задачу кореянки Аниты Цой в России 16:33Неожиданная встреча потрясла перенесшего серьезную операцию Игоря Николаева 15:47Стас Пьеха угодил в жуткое место: Маленькая постелька и проход в изолятор 15:08"Можно выглядеть не смешно": стилист Байрамов ответил возмущенной моднице Брухуновой 14:21Галкин* посмеялся над публичным оскорблением Меладзе после выступления в Лондоне 13:25Экс-солист группы "Руки вверх" публично унизил SHAMAN 11:58Комедия, снятая в кинопарке "Москино", вышла в прокат 11:34Едва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о России 11:30Красивая вдова Этуша поделилась первым свадебным фото 10:53СМИ: Актера Евгения Миронова срочно доставили в больницу 10:37"Вы пока живы": Катя Лель обратилась в полицию после страшных угроз сына патологоанатома 10:09Дочь Филиппа Киркорова: "Не хочу учиться, а хочу жениться!" 09:32В Московской области подписали соглашение о реализации проекта "Здравконтроль" 09:00Смертельно оскорбленная жена Петросяна устроила крупные разборки 08:40Разведенная Алсу шокировала адвоката Александра Добровинского своим поступком 06:15Певица Глюкоза снова попала в центр скандала 03:13Запрет на выезд из страны и арест счетов: Сергей Бурунов задолжал налоговой крупную сумму 00:23Избивавший жен Башаров наступил на те же грабли с новой возлюбленной 22:12Рудковская вынуждена отказаться от услуг косметологов: Не могу себе этого позволить 20:50Бородина впервые откровенно заявила о своем крайне редком синдроме 19:52Джигурда бросился спасать попавшую в опалу Пугачеву: Оставьте бабушку в покое
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"Не рассасывается": 60-летняя Повалий призналась в стоящем под кожей лица полимере

"Не рассасывается": 60-летняя Повалий призналась в стоящем под кожей лица полимере
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Закрывать любой концерт очень почетно. В годы оные это право было у Аллы Пугачевой. Но где теперь она... Праздничный концерт Первого канала по случаю 8 марта закрывала Таисия Повалий. Впрочем, она не хочет, чтобы ее называли новой российской Примадонной. "Я – Таисия Повалий!" – гордо говорит певица. За кулисами с ней поговорил корреспондент "Дни.ру".

В декабре прошлого года Таисия Повалий отметила 60-летие. Но кажется, время не имеет власти над ней – она всегда остается красивой, стильной, подтянутой. "Тайна моей идеальной фигуры – в корсете, – смеется Повалий. – На диету, думаю, что скоро сяду. Сяду и посижу на ней немного (смеется). Пока не хватает силы воли. Вот жду, когда солнышко будет светить месяц каждый день подряд, тогда мне и захочется какого-то правильного питания".

А что певица делает для поддержания молодости? Артистам же это очень важно! "Какие-то серьезные процедуры мне делать нельзя, – вздыхает она. – Потому что у меня полимер в лице. Который не рассасывается...."

Фото: Дни.ру

Повалий объяснила, что в свое время пострадала от некачественной инъекции у косметолога. "Это были первые частные клиники, которые сами не знали, что колют женщинам, – вспоминает звезда. – А мы же – звезды – стоим в первых рядах стоим за молодостью и красотой! В итоге такой печальный результат. В свое время я сделала уколы с витаминами в лицо. И этот гель, который был под кожей, вулканом разошелся под глазом. Было плохо!..."

Шоу-бизнес в Telegram

8 марта 2025, 01:50
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шикарная Повалий ночью побила обколотого Милохина в Питере

Фото: пресс-служба
Таисия Повалий. Фото: пресс-служба
Григорий Лепс. Фото: пресс-служба
Даня Милохин. Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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