"Не рассасывается": 60-летняя Повалий призналась в стоящем под кожей лица полимере

Закрывать любой концерт очень почетно. В годы оные это право было у Аллы Пугачевой. Но где теперь она... Праздничный концерт Первого канала по случаю 8 марта закрывала Таисия Повалий. Впрочем, она не хочет, чтобы ее называли новой российской Примадонной. "Я – Таисия Повалий!" – гордо говорит певица. За кулисами с ней поговорил корреспондент "Дни.ру".

В декабре прошлого года Таисия Повалий отметила 60-летие. Но кажется, время не имеет власти над ней – она всегда остается красивой, стильной, подтянутой. "Тайна моей идеальной фигуры – в корсете, – смеется Повалий. – На диету, думаю, что скоро сяду. Сяду и посижу на ней немного (смеется). Пока не хватает силы воли. Вот жду, когда солнышко будет светить месяц каждый день подряд, тогда мне и захочется какого-то правильного питания".

А что певица делает для поддержания молодости? Артистам же это очень важно! "Какие-то серьезные процедуры мне делать нельзя, – вздыхает она. – Потому что у меня полимер в лице. Который не рассасывается...."

Повалий объяснила, что в свое время пострадала от некачественной инъекции у косметолога. "Это были первые частные клиники, которые сами не знали, что колют женщинам, – вспоминает звезда. – А мы же – звезды – стоим в первых рядах стоим за молодостью и красотой! В итоге такой печальный результат. В свое время я сделала уколы с витаминами в лицо. И этот гель, который был под кожей, вулканом разошелся под глазом. Было плохо!..."