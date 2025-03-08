"Сейчас выматюгаюсь": 73-летняя Ирина Аллегрова показала свой крутой норов в Кремле

Ирина Аллегрова давно не дает сольников, считая, что сейчас не время. А в сборных выступлениях участвует крайне редко и очень выборочно. Правда, в последнее время каждое ее появление на людях ознаменовывается скандалом.

В августе прошлого года Аллегрова устроила скандал за кулисами конкурса "Новая волна" в Сочи, не желая, чтобы ее снимали репортеры. Она уже много лет не общается с журналистами, не выходит на красные дорожки, не позирует перед камерами. Мол, спрашивают ее и пишут не о том. Певица даже фотографировать себя запрещает – так тошнит ее от объективов, вспышек, телефонов... Возможно, это что-то возрастное.

В Кремле на праздничном концерте Первого канала к 8 марта императрица российской эстрады осталась верна себе. Когда она пошла в туалет и увидела направленный на себя телефон, то стала экспрессивно махать уже немолодыми руками и кричать: "Вот это надо обязательно?!"

Потом возникла задача посложнее – надо было пройти от гримерки, до выхода на сцену, где под фонограмму предстояло спеть песню про "Девичий джаз". А в фойе же стоят ненавистные камеры и вездесущие журналисты!

Певица взяла волю в кулак и с притворной сладостью в голосе обратилась к поджидающим ее репортерам: "Пожалуйста! Не снимайте меня! Опять сплетня какая-то будет..."А потом в сердцах заметила: "Сейчас выматюгаюсь!"

Хотя вряд ли стоило выбирать публичную профессию, чтобы бояться камер и ненавидеть журналистов. Ирина Аллегрова могла бы пойти работать уборщицей в Кремлевском дворце, и никто бы за ней не охотился, не снимал, не мечтал об интервью. Впрочем, после каждого нового демарша, желающих писать и снимать ее журналистов остается все меньше.