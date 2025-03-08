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Суббота 8 марта

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Умерла известная актриса из "Спасателей Малибу"

Умерла известная актриса из "Спасателей Малибу"
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Памелы Бах была найдена в своем доме. Ранее звезду сериала "Спасатели Малибу" не удавалось найти несколько дней.

Новости мира развлечений потрясли известием о смерти знаменитой актрисы Памелы Бах, известной по сериалу "Спасатели Малибу". Очаровательная блондинка с ослепительной улыбкой, начавшая свою карьеру в 80-е годы, оставила значительный след в кинематографе.

Родственники актрисы начали беспокоиться, когда ей не смогли дозвониться в течение нескольких дней. 5 марта полиция проникла в ее особняк в Лос-Анджелесе, стоимость которого составляет 2,2 миллиона долларов, где нашли Памелу мертвой. Сразу же на место приехала ее 32-летняя дочь Хейли. По словам соседей, девушка находилась в состоянии сильного шока и долго не могла оправиться от случившегося.

Бывший супруг актрисы, Дэвид Хассельхофф, выразил соболезнования и попросил уважать частную жизнь их семьи в этот трудный период. Несмотря на громкий развод в 2006 году, который активно освещался в СМИ, они остались родителями двух замечательных дочерей — Тейлор и Хейли.

Памела Бах запомнилась зрителям не только благодаря роли в популярном сериале "Спасатели Малибу", но и участием в таких проектах, как "Молодые и дерзкие", "Обнажение необходимо" и "Зловещий особняк". Она встретила Хассельхоффа на съемках "Рыцарь дорог", и их роман тогда выглядел как настоящая сказка. Пара поженилась в 1989 году и долгое время считалась одной из самых привлекательных голливудских пар.

Последнее сообщение Памелы в социальных сетях было наполнено светом и благодарностью. В новогоднем посте она поделилась нежным видео с украшенной елкой и своей внучкой. "Вступая в 2025 год, я испытываю чувство благодарности, особенно за мою драгоценную внучку Лондон. Пусть этот год будет наполнен прекрасными моментами, смехом и любовью," — написала актриса.

До этого трагический случай произошел с бывшим мужем Анны Седоковой, баскетболистом Янисом Тиммой, скончавшимся по схожей причине. Накануне сообщалось, что следователи планируют провести дополнительные проверки обстоятельств его смерти.

Шоу-бизнес в Telegram

8 марта 2025, 06:09
Памела Бах. Фото: Youtube / @diversitynews
PEOPLE✓ Надежный источник

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