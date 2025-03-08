Прохор Шаляпин снова оказался в центре внимания прессы: Я не люблю какие-то провокации

Алсу шокировала адвоката своим поступком Тесты Шаляпин отобрал у детей самое дорогое Игры Сонник

Топ новостей недели

Не может петь и говорить: в Кремле сообщили о серьезной болезни 48-летнего Баскова Не может петь и говорить: в Кремле сообщили о серьезной болезни 48-летнего Баскова Внешний вид дочери Пугачевой и Галкина* вызвал бурю эмоций в Сети: стала яркой брюнеткойВнешний вид дочери Пугачевой и Галкина* вызвал бурю эмоций в Сети: стала яркой брюнеткой "Я умолял, стоя на коленях": Дмитрий Шепелев впервые высказался о родителях Жанны Фриске"Я умолял, стоя на коленях": Дмитрий Шепелев впервые высказался о родителях Жанны Фриске От 10 миллионов за концерт: названо имя заменившего Пугачеву на Рублевке артистаОт 10 миллионов за концерт: названо имя заменившего Пугачеву на Рублевке артиста

Лента новостей

Пятница 7 марта

00:30Прохор Шаляпин снова оказался в центре внимания прессы: Я не люблю какие-то провокации 19:32Форма и содержание 18:4333-летняя певица Манижа объявила о беременности: Новая глава начинается 18:30Жуткая участь Филиппа Киркорова попала на видео: Вырвала сердце 17:56Водонаева удивила словами о "целлюлите" Бони после жесткого конфликта 16:39Заявяление Алсу после развода шокировало тысячи женщин по всей стране 15:47Тотальный провал довел 51-летнюю Высоцкую до отчаянного шага: Это конец 14:48Госпитализированный после аварии Буйнов пропустил съемки шоу на Первом канале 13:45Скончался создатель передачи "Человек и закон" 13:23"Я патриотка, а ты нахалка!": живущая на Кипре Пугачева напала с кулаками на русскую журналистку 13:07Елена Проклова снова угодила в нешуточный скандал 12:37Ведущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окна 11:59Буланова не ошиблась, обручившись с молодым: деньги потекли рекой 11:31В Москве спасли пуму Геркулеса, которого незаконно содержали в квартире 11:24Как теперь выглядит могила похороненной в Москве украинской певицы Тамары Миансаровой 11:07Переживший инсульт Алексей Воробьев столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем: Я научился с этим жить 10:16 Глава Американской торговой палаты назвал Москву самым безопасным мегаполисом 09:36Пугачева и Галкин* пытались вывезти из России внушительный список ценностей 08:55Исчезнувшая после череды скандалов Глюкоза шокировала фанатов своим внешним видом 04:23Эвелина Бледанс показала себя в детстве: уже в морщинах 00:06Ляйсан Утяшева уподобилась Анастасии Волочковой: Неожиданно! 21:38Орлова публично проболталась о планах Бородиной уехать из России 21:0956-летняя певица Валерия категорически отказалась от помощи специалиста 20:40Бузова с треском провалилась после долгих лет упорного труда 20:2158-летняя Алла Духова ответила на вопрос о четвертом замужестве 19:24Алчный Шаляпин внаглую отобрал у детей самое дорогое перед концертом в Кремле 18:17Долина откровенно заявила о главном сожалении в своей жизни: Прошу прощения 17:08В министерстве обороны рассекретили настоящую задачу кореянки Аниты Цой в России 16:33Неожиданная встреча потрясла перенесшего серьезную операцию Игоря Николаева 15:47Стас Пьеха угодил в жуткое место: Маленькая постелька и проход в изолятор 15:08"Можно выглядеть не смешно": стилист Байрамов ответил возмущенной моднице Брухуновой 14:21Галкин* посмеялся над публичным оскорблением Меладзе после выступления в Лондоне 13:25Экс-солист группы "Руки вверх" публично унизил SHAMAN 11:58Комедия, снятая в кинопарке "Москино", вышла в прокат 11:34Едва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о России 11:30Красивая вдова Этуша поделилась первым свадебным фото 10:53СМИ: Актера Евгения Миронова срочно доставили в больницу 10:37"Вы пока живы": Катя Лель обратилась в полицию после страшных угроз сына патологоанатома 10:09Дочь Филиппа Киркорова: "Не хочу учиться, а хочу жениться!" 09:32В Московской области подписали соглашение о реализации проекта "Здравконтроль" 09:00Смертельно оскорбленная жена Петросяна устроила крупные разборки 08:40Разведенная Алсу шокировала адвоката Александра Добровинского своим поступком 06:15Певица Глюкоза снова попала в центр скандала 03:13Запрет на выезд из страны и арест счетов: Сергей Бурунов задолжал налоговой крупную сумму 00:23Избивавший жен Башаров наступил на те же грабли с новой возлюбленной 22:12Рудковская вынуждена отказаться от услуг косметологов: Не могу себе этого позволить 20:50Бородина впервые откровенно заявила о своем крайне редком синдроме 19:52Джигурда бросился спасать попавшую в опалу Пугачеву: Оставьте бабушку в покое 19:07Юрий Куклачев отметил важность новых помещений для цирковых животных 17:55Режиссер Андреасян учинил скандал перед шокированными студентами: Я ненавижу Тарковского
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Прохор Шаляпин снова оказался в центре внимания прессы: Я не люблю какие-то провокации

Прохор Шаляпин снова оказался в центре внимания прессы: Я не люблю какие-то провокации
120

Прохор Шаляпин не привык молчать и готов высказаться по любому поводу.

Скандально известный российский исполнитель Прохор Шаляпин снова оказался в центре внимания прессы и фанатов после того, как поделился в соцсетях своими мыслями о собственных чертах характера. В одном из недавних постов певец подчеркнул, что, несмотря на репутацию скандалиста, он вовсе не стремится провоцировать окружающих. Однако, по словам артиста, он вполне способен на яркую и резкую реакцию, если обстоятельства вынуждают его к этому. Шаляпин отметил, что хотя он не одобряет провокационные действия, все же готов проявить эмоции, когда это действительно необходимо.

"Я не люблю какие-то провокации и так далее", – пояснил Шаляпин свое откровенность.

Такой подход демонстрирует стремление певца к честному восприятию себя публикой.

В дополнение к своим откровениям Шаляпин также разместил снимок сообщения от своей знакомой, где она описывает его как исключительно простого, доброго и человечного человека. Эти слова стали своего рода противовесом сложившемуся образу эпатажной звезды.

Стоит напомнить, что ранее Шаляпин выступил с критическими замечаниями в адрес жены известного комика Евгения Петросяна — Татьяны Брухуновой. Тогда он посоветовал ей переключаться на более доступные аксессуары, намекая на ее увлечение дорогими брендовыми сумками. Этот комментарий был сделан вскоре после громкого скандала вокруг фальшивых люксовых аксессуаров, в который оказалась втянута супруга Петросяна. Шаляпин тогда выразил мнение, что нападки Брухуновой на женщин с репликами указывают на ее ограниченность и недальновидность.

Шоу-бизнес в Telegram

8 марта 2025, 00:30
Прохор Шаляпин. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Татьяна Веденеева. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Алчный Шаляпин внаглую отобрал у детей самое дорогое перед концертом в Кремле

Сердцеед Шаляпин отказался заводить связь со знаменитой женщиной: Это ужасно
Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

33-летняя певица Манижа объявила о беременности: Новая глава начинается

33-летняя певица Манижа объявила о беременности: Новая глава начинается
Певица Манижа готовится стать мамой во второй раз. Артистка, которая уже воспитывает свою маленькую дочь Оливию от режиссера Ладо Кватании, поделилась радостной новостью со своими поклонниками в личном блоге.

Жуткая участь Филиппа Киркорова попала на видео: Вырвала сердце

Жуткая участь Филиппа Киркорова попала на видео: Вырвала сердце
Филипп Киркоров принял участие в клипе певицы Margo. В новой работе артистки развернулась настоящая драма, а сам поп-король оказался в роли жертвы. В видео на песню "Молодая Мадонна" Киркоров играет загадочного ученого, который, кажется, погружен в свои эксперименты и тайны.

Водонаева удивила словами о "целлюлите" Бони после жесткого конфликта

Водонаева удивила словами о "целлюлите" Бони после жесткого конфликта
Алена Водонаева отреагировала на недавнее заявление Виктории Бони о своей фигуре. Слова знаменитости вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Дело в том, что Виктория, известная своим вниманием к внешнему виду, опубликовала фотографию в мини-шортах, на которой отметила наличие "целлюлита".

Заявяление Алсу после развода шокировало тысячи женщин по всей стране

Заявяление Алсу после развода шокировало тысячи женщин по всей стране
Певица Алсу сделала неожиданное заявление. Оно касается празднования 8 Марта. Артистка сообщила, что не ждет подарков от окружающих ее мужчин.

Тотальный провал довел 51-летнюю Высоцкую до отчаянного шага: Это конец

Тотальный провал довел 51-летнюю Высоцкую до отчаянного шага: Это конец
Юлия Высоцкая пошла на отчаянный шаг. Известная актриса и кулинарный блогер приняла решение продать свой кулинарный бизнес "Едим дома". Проект стал знаковым для многих домохозяек, но теперь это, всей видимости, конец.

Выбор читателей

06/03ЧтвЕдва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о России 07/03ПтнВедущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окна 06/03ЧтвВ министерстве обороны рассекретили настоящую задачу кореянки Аниты Цой в России 06/03ЧтвАлчный Шаляпин внаглую отобрал у детей самое дорогое перед концертом в Кремле 06/03ЧтвРазведенная Алсу шокировала адвоката Александра Добровинского своим поступком 06/03ЧтвНеожиданная встреча потрясла перенесшего серьезную операцию Игоря Николаева