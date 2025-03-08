Прохор Шаляпин снова оказался в центре внимания прессы: Я не люблю какие-то провокации

Прохор Шаляпин не привык молчать и готов высказаться по любому поводу.

Скандально известный российский исполнитель Прохор Шаляпин снова оказался в центре внимания прессы и фанатов после того, как поделился в соцсетях своими мыслями о собственных чертах характера. В одном из недавних постов певец подчеркнул, что, несмотря на репутацию скандалиста, он вовсе не стремится провоцировать окружающих. Однако, по словам артиста, он вполне способен на яркую и резкую реакцию, если обстоятельства вынуждают его к этому. Шаляпин отметил, что хотя он не одобряет провокационные действия, все же готов проявить эмоции, когда это действительно необходимо.

"Я не люблю какие-то провокации и так далее", – пояснил Шаляпин свое откровенность.

Такой подход демонстрирует стремление певца к честному восприятию себя публикой.

В дополнение к своим откровениям Шаляпин также разместил снимок сообщения от своей знакомой, где она описывает его как исключительно простого, доброго и человечного человека. Эти слова стали своего рода противовесом сложившемуся образу эпатажной звезды.

Стоит напомнить, что ранее Шаляпин выступил с критическими замечаниями в адрес жены известного комика Евгения Петросяна — Татьяны Брухуновой. Тогда он посоветовал ей переключаться на более доступные аксессуары, намекая на ее увлечение дорогими брендовыми сумками. Этот комментарий был сделан вскоре после громкого скандала вокруг фальшивых люксовых аксессуаров, в который оказалась втянута супруга Петросяна. Шаляпин тогда выразил мнение, что нападки Брухуновой на женщин с репликами указывают на ее ограниченность и недальновидность.