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Суббота 8 марта

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Появились крайне тревожные данные о состояния здоровья 62-летнего Тома Круза

Появились крайне тревожные данные о состояния здоровья 62-летнего Тома Круза
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В последние годы здоровье 62-летнего Тома Круза стало предметом обсуждения в пресс. Новая информация вызвала серьезные опасения.

По данным источников, актер, который всегда уделял большое внимание своей внешности, страдает от зависимости от пластических операций. Это увлечение, как утверждают эксперты, стало следствием его продолжительного одиночества и возможных проблем с психическим состоянием.

Как отмечают его близкие Круза, он всегда был сосредоточен на своем теле. Одна из его первых менеджеров актера вспомила, как актер часто демонстрировал свою физическую форму и гордился ею.

"Он любил смотреть на себя в зеркале и работал над своим совершенством", — сообщила она.

Однако сейчас эта забота о внешности перерастает в нечто большее. Специалисты и поклонники замечают, что Круз прибегает к различным косметическим процедурам, включая филлеры, ботокс и контурную пластику.

Несмотря на это, сам актер категорически отрицает любые слухи о вмешательствах. Он утверждает, что его молодость и привлекательность — результат активного образа жизни и регулярных тренировок. При этом друзья Круза считают иначе и уверены, что его увлечение пластической хирургией уже можно назвать зависимостью. Они подчеркивают, что со временем эта зависимость только усугубилась, особенно на фоне отсутствия стабильных отношений.

Шоу-бизнес в Telegram

8 марта 2025, 18:23
Том Круз. Фото: соцсети
Radar Online✓ Надежный источник

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