Появились крайне тревожные данные о состояния здоровья 62-летнего Тома Круза

По данным источников, актер, который всегда уделял большое внимание своей внешности, страдает от зависимости от пластических операций. Это увлечение, как утверждают эксперты, стало следствием его продолжительного одиночества и возможных проблем с психическим состоянием.
Как отмечают его близкие Круза, он всегда был сосредоточен на своем теле. Одна из его первых менеджеров актера вспомила, как актер часто демонстрировал свою физическую форму и гордился ею.
"Он любил смотреть на себя в зеркале и работал над своим совершенством", — сообщила она.
Однако сейчас эта забота о внешности перерастает в нечто большее. Специалисты и поклонники замечают, что Круз прибегает к различным косметическим процедурам, включая филлеры, ботокс и контурную пластику.
Несмотря на это, сам актер категорически отрицает любые слухи о вмешательствах. Он утверждает, что его молодость и привлекательность — результат активного образа жизни и регулярных тренировок. При этом друзья Круза считают иначе и уверены, что его увлечение пластической хирургией уже можно назвать зависимостью. Они подчеркивают, что со временем эта зависимость только усугубилась, особенно на фоне отсутствия стабильных отношений.