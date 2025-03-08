Рита Дакота публично сделала заявление об измене

Рита Дакота открыто высказалась о своем отношении к изменам. Певица заявила, что никогда не сможет простить предательство в любви.

Даже спустя несколько лет после развода с Владом Соколовским исполнительница продолжает ощущать боль от неверности экс-возлюбленного. В недавнем посте в социальных сетях она поделилась своими мыслями и переживаниями, отвечая на вопросы подписчиков.

"Я не понимаю, зачем оставаться в отношениях, где тебя не ценят, не боятся потерять и не уважают", — написала Рита.

Певица подчеркнула, что, хотя не осуждает девушек, которые прощают измены, для нее такой подход неприемлем. По ее мнению, отношения должны строиться на доверии и взаимопонимании, а предательство разрушает все основы.

История Риты и Влада — яркий пример того, как измена может разрушить даже самые крепкие отношения. Пара рассталась в 2018 году после трех лет брака, и именно неверность Соколовского стала причиной их разрыва. Несмотря на скандал и болезненные переживания, со временем они смогли наладить отношения ради своей дочери Мии.

Сейчас Рита Дакота счастлива в новом браке с продюсером Федором Белогаем. Она находит поддержку и понимание в своем новом партнере, и это позволяет ей двигаться вперед, оставляя позади прошлые обиды. Влад Соколовский также нашел свое счастье с певицей Ангелиной Сурковой.