Клава Кока отказалась жить с разбрасывающим носки мужчиной: Прямая дорога к маме

Клава Кока недавно рассталась со своим бывшим парнем Александром Повериным. Теперь певица решила открыто заявить о своих требованиях к будущему избраннику.

В своих социальных сетях артистка заявила, что если мужчина не способен следить за порядком в доме и разбрасывает носки, ему не место рядом с ней.

"Если он не умеет мыть за собой посуду и заправлять кровать, а также оставляет вещи разбросанными, то ему прямая дорога к маме на перевоспитание", — написала Кока.

Певица подчеркнула, что для нее важен порядок и чистота в доме, так как она сама ненавидит беспорядок и грязь. Клава считает, что любовь — это труд, и если партнер не готов идти навстречу в мелочах, которые важны для другого человека, это является серьезным сигналом.

"Если ты не готов меняться ради любимого, это красный флаг", — отметила певица. Кроме того, Клава Кока рассказала о своем отношении к питанию. Она уже 13 лет не ест мясо, так как считает животных своими друзьями.

Артистка придерживается растительной диеты, включая в свой рацион бобовые, зерновые и много овощей. Клава также исключила из своего питания яйца и молочные продукты, предпочитая рыбу как источник белка.

Стоит также отметить, что певица давно отказалась от алкоголя и сахара, заменяя сладости на фрукты и сухофрукты. "Калории я не считаю, но стараюсь не есть после восьми вечера", — добавила она. Певица также избегает соусов в ресторанах, чтобы не добавлять лишние калории в свою еду.