33-летняя певица Манижа объявила о беременности: Новая глава начинается

Певица Манижа готовится стать мамой во второй раз.

Артистка, которая уже воспитывает свою маленькую дочь Оливию от режиссера Ладо Кватании, поделилась радостной новостью со своими поклонниками в личном блоге. Первый ребенок артистки появился на свет в июле 2023 года, и теперь, всего через несколько месяцев после родов, Манижа снова ждет прибавления в семье.

В своем посте певица опубликовала трогательное фото, на котором видно, что она находится на последних сроках беременности.

"Новая глава начинается. Пусть этот путь будет полон любви и радости, напоминая нам о красоте жизни", — написала она.

Поклонники Манижи с восторгом отреагировали на такое известие. Пользователи Сети стали оставлять комментарии с поздравлениями и добрыми пожеланиями. Многие отметили смелость артистки, которая решилась на рождение второго ребенка с небольшой разницей в возрасте.

Стоит отметить, что Манижа всегда была открытой и искренней с фанатами, делясь не только творческими успехами, но и личными тревожными моментами. Ранее из-за участия в Евровидении на певицу обрушилась волна критики. Над певицей насмехались из-за ее костюма, а также из-за текста песни, которую она исполняла на русском языке.