Жуткая участь Филиппа Киркорова попала на видео: Вырвала сердце

Филипп Киркоров принял участие в клипе певицы Margo. В новой работе артистки развернулась настоящая драма, а сам поп-король оказался в роли жертвы.

В видео на песню "Молодая Мадонна" Киркоров играет загадочного ученого, который, кажется, погружен в свои эксперименты и тайны. Музыкальное произведение превратилось в полноценный артхаусный проект, который способен заставить задуматься о глубинных темах любви, предательства и трансформации.

Режиссер Илья Учитель создал атмосферный видеоряд, в котором переплетаются элементы неонуара и театра. Филипп Киркоров, известный своими яркими образами и сценическими выходками, здесь предстал в совершенно ином свете — он изобразил темного мага или эксцентричного профессора, который увлечен своей работой. Персонаж артиста, обладая харизмой и загадочностью, весь хронометраж привлекает внимание зрителей, однако в финале клипа сталкивается с жуткой реальностью.

Margo, которая сыграла роль коварной Галатеи, становится олицетворением предательства. В кульминационный момент она вырывает у своего учителя железное сердце, символизируя не только физическую расправу, но и эмоциональную разлуку. Этот акт насилия становится метафорой разрыва между учителем и ученицей, где любовь и доверие оборачиваются против них. Клип полон символизма и аллюзий, которые заставляют зрителей задуматься о том, как порой близкие отношения могут привести к трагедии.

Интересно, что ранее Филипп Киркоров зарекался перевоплощаться в демонических персонажей после роли Черта в "Вечерах на хуторе близ Диканьки". Тем не менее, певец решился на смелый шаг ради искусства.