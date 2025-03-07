Жуткая участь Филиппа Киркорова попала на видео: Вырвала сердце

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Пятница 7 марта

19:32Форма и содержание 18:4333-летняя певица Манижа объявила о беременности: Новая глава начинается 18:30Жуткая участь Филиппа Киркорова попала на видео: Вырвала сердце 17:56Водонаева удивила словами о "целлюлите" Бони после жесткого конфликта 16:39Заявяление Алсу после развода шокировало тысячи женщин по всей стране 15:47Тотальный провал довел 51-летнюю Высоцкую до отчаянного шага: Это конец 14:48Госпитализированный после аварии Буйнов пропустил съемки шоу на Первом канале 13:45Скончался создатель передачи "Человек и закон" 13:23"Я патриотка, а ты нахалка!": живущая на Кипре Пугачева напала с кулаками на русскую журналистку 13:07Елена Проклова снова угодила в нешуточный скандал 12:37Ведущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окна 11:59Буланова не ошиблась, обручившись с молодым: деньги потекли рекой 11:31В Москве спасли пуму Геркулеса, которого незаконно содержали в квартире 11:24Как теперь выглядит могила похороненной в Москве украинской певицы Тамары Миансаровой 11:07Переживший инсульт Алексей Воробьев столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем: Я научился с этим жить 10:16 Глава Американской торговой палаты назвал Москву самым безопасным мегаполисом 09:36Пугачева и Галкин* пытались вывезти из России внушительный список ценностей 08:55Исчезнувшая после череды скандалов Глюкоза шокировала фанатов своим внешним видом 04:23Эвелина Бледанс показала себя в детстве: уже в морщинах 00:06Ляйсан Утяшева уподобилась Анастасии Волочковой: Неожиданно! 21:38Орлова публично проболталась о планах Бородиной уехать из России 21:0956-летняя певица Валерия категорически отказалась от помощи специалиста 20:40Бузова с треском провалилась после долгих лет упорного труда 20:2158-летняя Алла Духова ответила на вопрос о четвертом замужестве 19:24Алчный Шаляпин внаглую отобрал у детей самое дорогое перед концертом в Кремле 18:17Долина откровенно заявила о главном сожалении в своей жизни: Прошу прощения 17:08В министерстве обороны рассекретили настоящую задачу кореянки Аниты Цой в России 16:33Неожиданная встреча потрясла перенесшего серьезную операцию Игоря Николаева 15:47Стас Пьеха угодил в жуткое место: Маленькая постелька и проход в изолятор 15:08"Можно выглядеть не смешно": стилист Байрамов ответил возмущенной моднице Брухуновой 14:21Галкин* посмеялся над публичным оскорблением Меладзе после выступления в Лондоне 13:25Экс-солист группы "Руки вверх" публично унизил SHAMAN 11:58Комедия, снятая в кинопарке "Москино", вышла в прокат 11:34Едва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о России 11:30Красивая вдова Этуша поделилась первым свадебным фото 10:53СМИ: Актера Евгения Миронова срочно доставили в больницу 10:37"Вы пока живы": Катя Лель обратилась в полицию после страшных угроз сына патологоанатома 10:09Дочь Филиппа Киркорова: "Не хочу учиться, а хочу жениться!" 09:32В Московской области подписали соглашение о реализации проекта "Здравконтроль" 09:00Смертельно оскорбленная жена Петросяна устроила крупные разборки 08:40Разведенная Алсу шокировала адвоката Александра Добровинского своим поступком 06:15Певица Глюкоза снова попала в центр скандала 03:13Запрет на выезд из страны и арест счетов: Сергей Бурунов задолжал налоговой крупную сумму 00:23Избивавший жен Башаров наступил на те же грабли с новой возлюбленной 22:12Рудковская вынуждена отказаться от услуг косметологов: Не могу себе этого позволить 20:50Бородина впервые откровенно заявила о своем крайне редком синдроме 19:52Джигурда бросился спасать попавшую в опалу Пугачеву: Оставьте бабушку в покое 19:07Юрий Куклачев отметил важность новых помещений для цирковых животных 17:55Режиссер Андреасян учинил скандал перед шокированными студентами: Я ненавижу Тарковского 17:04Изголодавшаяся по мужчинам Бузова раскорячилась перед смуглым красавцем
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Жуткая участь Филиппа Киркорова попала на видео: Вырвала сердце

Жуткая участь Филиппа Киркорова попала на видео: Вырвала сердце
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Филипп Киркоров принял участие в клипе певицы Margo. В новой работе артистки развернулась настоящая драма, а сам поп-король оказался в роли жертвы.

В видео на песню "Молодая Мадонна" Киркоров играет загадочного ученого, который, кажется, погружен в свои эксперименты и тайны. Музыкальное произведение превратилось в полноценный артхаусный проект, который способен заставить задуматься о глубинных темах любви, предательства и трансформации.

Режиссер Илья Учитель создал атмосферный видеоряд, в котором переплетаются элементы неонуара и театра. Филипп Киркоров, известный своими яркими образами и сценическими выходками, здесь предстал в совершенно ином свете — он изобразил темного мага или эксцентричного профессора, который увлечен своей работой. Персонаж артиста, обладая харизмой и загадочностью, весь хронометраж привлекает внимание зрителей, однако в финале клипа сталкивается с жуткой реальностью.

Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов

Margo, которая сыграла роль коварной Галатеи, становится олицетворением предательства. В кульминационный момент она вырывает у своего учителя железное сердце, символизируя не только физическую расправу, но и эмоциональную разлуку. Этот акт насилия становится метафорой разрыва между учителем и ученицей, где любовь и доверие оборачиваются против них. Клип полон символизма и аллюзий, которые заставляют зрителей задуматься о том, как порой близкие отношения могут привести к трагедии.

Интересно, что ранее Филипп Киркоров зарекался перевоплощаться в демонических персонажей после роли Черта в "Вечерах на хуторе близ Диканьки". Тем не менее, певец решился на смелый шаг ради искусства.

Шоу-бизнес в Telegram

7 марта 2025, 18:30
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
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