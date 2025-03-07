Водонаева удивила словами о "целлюлите" Бони после жесткого конфликта

Алена Водонаева отреагировала на недавнее заявление Виктории Бони о своей фигуре. Слова знаменитости вызвали бурное обсуждение в социальных сетях.

Дело в том, что Виктория, известная своим вниманием к внешнему виду, опубликовала фотографию в мини-шортах, на которой отметила наличие "целлюлита". Это заявление стало неожиданностью для подписчиков, поскольку Боня всегда хвасталась подтянутой фигурой, и никаких проблем не наблюдалось.

Алена Водонаева, которая когда-то была соперницей Бони на проекте "Дом-2", решила поддержать свою коллегу. Ведущая разместила тот же снимок в своем блоге и отметила, что не видит никакого целлюлита.

"Виктория Боня показала "много" целлюлита. В упор не вижу, так как его у Вики нет", — написала она.

Многие пользователи Сети не согласились с мнением Водонаевой и стали активно обсуждать тему внешних недостатков. Они отметили, что наличие целлюлита — это нормальное явление для женщин любого возраста и комплекции. Некоторые комментаторы подчеркнули, что у каждой здоровой девушки есть целлюлит, просто его выраженность может варьироваться.

Примечательно, что отношения между Боней и Водонаевой изначально были далеки от дружеских. На протяжении многих лет они обменивались колкостями и даже жестко враждовали. Однако со временем их отношения изменились: девушки смогли не только помириться, но и стать хорошими подругами.