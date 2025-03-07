Заявяление Алсу после развода шокировало тысячи женщин по всей стране

Певица Алсу сделала неожиданное заявление. Оно касается празднования 8 Марта.

Артистка сообщила, что не ждет подарков от окружающих ее мужчин. Исполнительница подчеркнула, что для нее этот день — это не только возможность получить сюрпризы, но и прекрасный повод порадовать близких.

"Я сама буду дарить подарки. Этот праздник — отличный момент, чтобы напомнить друг другу о том, как важно ценить женщин в нашей жизни", — сказала она.

Алсу уверена, что Международный женский день — это не просто дата в календаре, а время, когда можно выразить свои чувства и пожелать любви, счастья и добра всем женщинам. Певица считает, что именно такие моменты помогают укрепить отношения и создать атмосферу тепла и заботы.

"Мы должны помнить о том, что быть женщиной — это прекрасно и ответственно", — добавила она. Стоит отметить, что подобные слова шокировали тысячи женщин по всей стране, поскольку в этот день девушки привыкли получать подарки, внимание и заботу от мужчин.

В последнее время Алсу активно занимается творчеством. Недавно представила новый клип на свою песню "Чужая", в котором ее партнером стал известный актер Константин Крюков. В этом произведении певица затрагивает темы личных переживаний и драм, связанных с отношениями. По словам артистки, каждый слушатель может увидеть в этой композиции отражение своих собственных чувств и переживаний.

После развода с бизнесменом Яном Абрамовым интерес к личной жизни Алсу кратно возрос. Журналисты активно задавали артистке вопросы о том, каким же должен быть ее идеальный партнер. В ответ на это певица подчеркивала, что для нее важнее не возраст или внешность, а внутренние качества человека.