Тотальный провал довел 51-летнюю Высоцкую до отчаянного шага: Это конец

Юлия Высоцкая пошла на отчаянный шаг. Известная актриса и кулинарный блогер приняла решение продать свой кулинарный бизнес "Едим дома".

Проект стал знаковым для многих домохозяек, но теперь это, всей видимости, конец. С момента запуска программы в 2003 году на НТВ Высоцкая вдохновила не одно поколение зрителей своими уникальными рецептами и подходом к готовке. Однако со временем ее популярность стала вызывать вопросы, а некоторые видео с ее участием превратились в мемы, вызывая больше насмешек, чем восхищения.

В последние годы в интернете начали активно обсуждать кулинарные эксперименты Юлии. Пользователи заметили, что она часто смешивает несочетаемые ингредиенты, а некоторые блюда выглядят так, будто их только что достали из огня. Например, ее знаменитые сырники иногда напоминали угольки, а макароны с водкой по-русски надолго стали объектом шуток. Несмотря на это, Высоцкая продолжала радовать своих поклонников новыми рецептами и идеями.

В 2022 году бизнес Юлии начал приносить убытки. Выручка компании снизилась, а в 2023 году организация ушла в минус. Это стало сигналом для актрисы о необходимости перемен. Она решила продать свой бизнес, который включал в себя кулинарные студии, производство товаров и закусочные. Перед этим Юлия вышла из "ООО Ритейл", занимающегося развитием франшизы. Однако поклонники не должны расстраиваться: актриса продолжит радовать зрителей новыми видео-рецептами и не собирается полностью покидать мир кулинарии.

Первый выпуск "Едим дома" стал возможен благодаря идее Андрея Кончаловского, который искал способ создать российский аналог популярного шоу "Голый повар" с Джейми Оливером. Программа быстро завоевала популярность и стала культовой для многих домохозяек.