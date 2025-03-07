Госпитализированный после аварии Буйнов пропустил съемки шоу на Первом канале

Александр Буйнов до сих является широко обсуждаемой личностью.

Причиной этому — резонансное ДТП, в котором певец сбил воспитательницу детского сада Аллу Николаевну на нерегулируемом пешеходном переходе в Наро-Фоминском районе Подмосковья.

В результате аварии женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована. Несмотря на то, что Буйнов пообещал оказать помощь пострадавшей, семья Аллы Николаевны выразила недовольство его реакцией после происшествия.

Ситуация вокруг ДТП остается запутанной. По словам самой пострадавшей, артист не подошел к ней после аварии и не попытался помочь. В то же время некоторые очевидцы утверждают, что Буйнов был сосредоточен на осмотре повреждений своего автомобиля, внедорожника Lexus. Однако концертный директор певца Сергей Пуговкин заявил, что Буйнов вышел из машины и пытался оказать помощь, даже собирался отвезти Аллу Николаевну в больницу.

На днях в студии ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале обсуждали детали инцидента и последствия для всех участников. Ожидалось, что сам артист примет участие в программе, однако в ночь перед съемками он сообщил сыну пострадавшей, что не сможет прийти. Причиной этого стало ухудшение его здоровья и последовавшая госпитализация.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Буйнов страдает от онкологического заболевания и имеет паллиативный статус, хотя сам артист опровергал слухи о своем здоровье. Директор Буйнова подчеркнул, что певец тяжело переживает случившееся и намерен принести извинения Алле Николаевне. Он также подтвердил готовность помочь ей в полном объеме.