"Я патриотка, а ты нахалка!": живущая на Кипре Пугачева напала с кулаками на русскую журналистку

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела из России. У Народной артистки Советского Союза есть гражданство Израиля и Кипра. В столице островного государства 75-летняя Народная артистка Советского Союза и проводит эту зиму.

Аллу Борисовну, тем более, без макияжа, тут редко узнают – мало ли ухоженных старушек с внуками гуляет по Лимасолу. Но журналистка телеканала НТВ убежавшую из России за мужем-иноагентом Народную артистку не могла не признать – в это время Пугачева гуляла по набережной со своим сыном Гарри.

Впрочем, желанного общения не вышло. Пугачева и без того прессу не жаловала в последние годы, а после бегства с родины и подавно. "Я патриотка, а ты нахалка!" – кричала певица пытавшейся с ней поговорить русской журналистке. И даже пыталась напасть на нее с кулаками, выбить камеру. "Не надо на меня нападать, Алла Борисовна!" – умоляла сотрудница телекомпании, видя злобное ненакрашенное старческое лицо.

"Вы тупые и нахальные! – отчитывала Пугачеву журналистку. Заметив, впрочем, что в Лимасоле жить ей жить "очень нравится".

Полную версию эпохальной встречи Пугачевой с корреспондентом из России канала НТВ обещает показать в субботу, 8 марта. в 16:20 в программе "ЧП Расследование". Это будет сенсация!