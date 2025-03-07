Елена Проклова снова угодила в нешуточный скандал

Елена Проклова пришлось оправдываться перед публикой.

Новый скандал разгорелся вокруг Елены Прокловой. Внучка Раисы Максимовой, актрисы, скончавшейся в декабре 2024 года, рассказала о близкой дружбе своей бабушки с Еленой Прокловой и о том, какие вечеринки они устраивали. По словам внучки, актрисы любили проводить разгульные мероприятия, не ограничивая себя ни в чем.

Родные Раисы Максимовой рассказали о тайнах жизни легенды МХТ. Актрису подозревают в романах с женатыми Олегом Табаковым и Олегом Ефремовым. Кроме того, стало известно о бурных вечеринках, которые Максимова устраивала вместе с Еленой Прокловой.

В молодости Максимова пользовалась огромной популярностью у мужчин. В программе "Малахов" обсуждалась версия о том, что сын актрисы Андрей Гриневич может быть сыном Владимира Зельдина, с которым Максимова состояла в отношениях. Что касается младшего сына Алексея, то, по словам родных, он был очень похож на Олега Ефремова, а с его сыном Антоном – практически один в один.

Внучка Максимовой поведала о бабушке следующее: бабушка была невероятно привлекательной женщиной, в нее были влюблены многие мужчины. Она училась на одном курсе с Олегом Басилашвили, Евгением Евстигнеевым и Михаилом Козаковым. В театре в нее был влюблен Олег Табаков, затем ухаживал Михаил Ефремов, а режиссер Иван Пырьев даже сделал ей предложение.

Внучка добавила, что ее бабушка была очень озорной и рассказывала ей о закрытых вечеринках, которые они с Еленой Прокловой устраивали. На этих вечеринках присутствовали люди из театра и влиятельные персоны. Внучка упомянула, что бабушка делилась с ней множеством пикантных подробностей о том, как они "отрывались по полной".

Андрей Малахов, услышав это, обратился к Елене Прокловой с просьбой рассказать о тех вечеринках, не утаивая подробностей. Внучка Максимовой лишь улыбнулась и заметила, что Елене Прокловой есть что вспомнить.

Елена Проклова отреагировала на скандал, подтвердив факт проведения таких мероприятий, но опровергнув информацию о вакханалиях. Актриса заявила, что это были обычные дружеские встречи после спектаклей, без каких-либо эксцессов. 71-летняя звезда заявила изданию "СтарХит", что это было нормальное человеческое общение без эпатажа.

Напомним, что вокруг Елены Прокловой уже ходило немало слухов. Несколько лет назад разразился большой скандал, связанный с ее любовными отношениями с Олегом Табаковым.