Буланова не ошиблась, обручившись с молодым: деньги потекли рекой

Продюсер рассказал о заработке звезды 90-х.

Певица Татьяна Буланова, известная многим по песням "Мой ненаглядный", "Ясный мой свет", "Не плачь" и другим композициям, приобрела популярность еще в 90-е годы и продолжает оставаться востребованной артисткой, несмотря на отсутствие новых хитов. Продюсер Сергей Дворцов в интервью журналистам заявил, что 56-летняя певица занимает лидирующие позиции в шоу-бизнесе, будучи настоящей легендой, и не нуждается в громких премьерах для поддержания своего статуса.

Дворцов отметил высокую востребованность Булановой на эстраде, ее частые приглашения на выступления и участие в телевизионных проектах, при этом подчеркнув, что спрос на нее значительно вырос после ее замужества в июне 2024 года за бизнесменом Валерием Рудневым, моложе ее на 19 лет. Этот брак стал для Булановой третьим. Продюсер пояснил, что Татьяна не ошиблась в выборе супруга, ведь замужество певицы вызвало определенный ажиотаж, а это в свою очередь привело к увеличению количества заказов, корпоративных выступлений и концертов. Певица разрывается меж выступлениями, да и деньги плывут рекой. Дворцов также сообщил о гонорарах певицы, которые составляют около 600-700 тысяч рублей за концерт, и об отсутствии каких-либо специфических требований к организаторам. В райдере Булановой указаны только холодные и горячие закуски, бутылка воды (газированная или негазированная) и зеркало для каждого артиста, так как певица не пьет и не курит.

Дворцов добавил, что Татьяна Буланова даже не задумывается о завершении карьеры, а, наоборот, из-за возросшей популярности хитов 90-х годов увеличила количество концертов и повысила свои гонорары. Продюсер уверен, что благодаря своим старым хитам Буланова еще долго будет оставаться популярной артисткой. Он высказал мнение, что Буланова, при желании, могла бы дать фору молодым певицам, но, по его предположению, в этом нет необходимости, поскольку ее вполне устраивает существующее положение дел и преданная аудитория, которая продолжает любить ее известные хиты, что и делает ее одной из легенд российской эстрады.