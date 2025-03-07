Буланова не ошиблась, обручившись с молодым: деньги потекли рекой

СМИ: Виторгану грозит смерть Тесты Названо имя заменившей Пугачеву артистки Игры Сонник

Топ новостей недели

Не может петь и говорить: в Кремле сообщили о серьезной болезни 48-летнего Баскова Не может петь и говорить: в Кремле сообщили о серьезной болезни 48-летнего Баскова Внешний вид дочери Пугачевой и Галкина* вызвал бурю эмоций в Сети: стала яркой брюнеткойВнешний вид дочери Пугачевой и Галкина* вызвал бурю эмоций в Сети: стала яркой брюнеткой "Я умолял, стоя на коленях": Дмитрий Шепелев впервые высказался о родителях Жанны Фриске"Я умолял, стоя на коленях": Дмитрий Шепелев впервые высказался о родителях Жанны Фриске От 10 миллионов за концерт: названо имя заменившего Пугачеву на Рублевке артистаОт 10 миллионов за концерт: названо имя заменившего Пугачеву на Рублевке артиста

Лента новостей

Пятница 7 марта

12:37Ведущая о закулисье "Квартирного вопроса" и "Дачного ответа": гнилые полы и заклеенные окна 11:59Буланова не ошиблась, обручившись с молодым: деньги потекли рекой 11:31В Москве спасли пуму Геркулеса, которого незаконно содержали в квартире 11:24Как теперь выглядит могила похороненной в Москве украинской певицы Тамары Миансаровой 11:07Переживший инсульт Алексей Воробьев столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем: Я научился с этим жить 10:16 Глава Американской торговой палаты назвал Москву самым безопасным мегаполисом 09:36Пугачева и Галкин* пытались вывезти из России внушительный список ценностей 08:55Исчезнувшая после череды скандалов Глюкоза шокировала фанатов своим внешним видом 04:23Эвелина Бледанс показала себя в детстве: уже в морщинах 00:06Ляйсан Утяшева уподобилась Анастасии Волочковой: Неожиданно! 21:38Орлова публично проболталась о планах Бородиной уехать из России 21:0956-летняя певица Валерия категорически отказалась от помощи специалиста 20:40Бузова с треском провалилась после долгих лет упорного труда 20:2158-летняя Алла Духова ответила на вопрос о четвертом замужестве 19:24Алчный Шаляпин внаглую отобрал у детей самое дорогое перед концертом в Кремле 18:17Долина откровенно заявила о главном сожалении в своей жизни: Прошу прощения 17:08В министерстве обороны рассекретили настоящую задачу кореянки Аниты Цой в России 16:33Неожиданная встреча потрясла перенесшего серьезную операцию Игоря Николаева 15:47Стас Пьеха угодил в жуткое место: Маленькая постелька и проход в изолятор 15:08"Можно выглядеть не смешно": стилист Байрамов ответил возмущенной моднице Брухуновой 14:21Галкин* посмеялся над публичным оскорблением Меладзе после выступления в Лондоне 13:25Экс-солист группы "Руки вверх" публично унизил SHAMAN 11:58Комедия, снятая в кинопарке "Москино", вышла в прокат 11:34Едва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о России 11:30Красивая вдова Этуша поделилась первым свадебным фото 10:53СМИ: Актера Евгения Миронова срочно доставили в больницу 10:37"Вы пока живы": Катя Лель обратилась в полицию после страшных угроз сына патологоанатома 10:09Дочь Филиппа Киркорова: "Не хочу учиться, а хочу жениться!" 09:32В Московской области подписали соглашение о реализации проекта "Здравконтроль" 09:00Смертельно оскорбленная жена Петросяна устроила крупные разборки 08:40Разведенная Алсу шокировала адвоката Александра Добровинского своим поступком 06:15Певица Глюкоза снова попала в центр скандала 03:13Запрет на выезд из страны и арест счетов: Сергей Бурунов задолжал налоговой крупную сумму 00:23Избивавший жен Башаров наступил на те же грабли с новой возлюбленной 22:12Рудковская вынуждена отказаться от услуг косметологов: Не могу себе этого позволить 20:50Бородина впервые откровенно заявила о своем крайне редком синдроме 19:52Джигурда бросился спасать попавшую в опалу Пугачеву: Оставьте бабушку в покое 19:07Юрий Куклачев отметил важность новых помещений для цирковых животных 17:55Режиссер Андреасян учинил скандал перед шокированными студентами: Я ненавижу Тарковского 17:04Изголодавшаяся по мужчинам Бузова раскорячилась перед смуглым красавцем 15:5363-летняя Сябитова сделала заявление об интимных связях с ровесниками сына 15:33Что происходит на могиле умершего три года назад Бориса Моисеева 13:48СМИ: Виторгану грозит мгновенная смерть 13:15Убивающаяся от горя Седокова нашла утешение 11:41Звезда "Физрука" Владимир Сычев чуть не погиб 11:05Лоза жестко прошелся по сбившему пенсионерку Буйнову 10:06Собравшаяся замуж Семенович рассказала об унижении: Из таких отношений надо уходить! 09:53Все звезды в гости к нам: лучшие фильмы и спектакли привезли в Дзержинск 09:22Автор песен Пугачевой назвал артистку, которая заменит Примадонну на эстраде: и это не Алсу 08:48Гордон оказался в центре позорного скандала: Девушки пытались изнасиловать его
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Буланова не ошиблась, обручившись с молодым: деньги потекли рекой

Буланова не ошиблась, обручившись с молодым: деньги потекли рекой
185

Продюсер рассказал о заработке звезды 90-х.

Певица Татьяна Буланова, известная многим по песням "Мой ненаглядный", "Ясный мой свет", "Не плачь" и другим композициям, приобрела популярность еще в 90-е годы и продолжает оставаться востребованной артисткой, несмотря на отсутствие новых хитов. Продюсер Сергей Дворцов в интервью журналистам заявил, что 56-летняя певица занимает лидирующие позиции в шоу-бизнесе, будучи настоящей легендой, и не нуждается в громких премьерах для поддержания своего статуса.

Дворцов отметил высокую востребованность Булановой на эстраде, ее частые приглашения на выступления и участие в телевизионных проектах, при этом подчеркнув, что спрос на нее значительно вырос после ее замужества в июне 2024 года за бизнесменом Валерием Рудневым, моложе ее на 19 лет. Этот брак стал для Булановой третьим. Продюсер пояснил, что Татьяна не ошиблась в выборе супруга, ведь замужество певицы вызвало определенный ажиотаж, а это в свою очередь привело к увеличению количества заказов, корпоративных выступлений и концертов. Певица разрывается меж выступлениями, да и деньги плывут рекой. Дворцов также сообщил о гонорарах певицы, которые составляют около 600-700 тысяч рублей за концерт, и об отсутствии каких-либо специфических требований к организаторам. В райдере Булановой указаны только холодные и горячие закуски, бутылка воды (газированная или негазированная) и зеркало для каждого артиста, так как певица не пьет и не курит.

Дворцов добавил, что Татьяна Буланова даже не задумывается о завершении карьеры, а, наоборот, из-за возросшей популярности хитов 90-х годов увеличила количество концертов и повысила свои гонорары. Продюсер уверен, что благодаря своим старым хитам Буланова еще долго будет оставаться популярной артисткой. Он высказал мнение, что Буланова, при желании, могла бы дать фору молодым певицам, но, по его предположению, в этом нет необходимости, поскольку ее вполне устраивает существующее положение дел и преданная аудитория, которая продолжает любить ее известные хиты, что и делает ее одной из легенд российской эстрады.

Шоу-бизнес в Telegram

7 марта 2025, 11:59
Татьяна Буланова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Страсти✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Пугачева: женщины, которые полюбили мужчин моложе себя

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

"Он знал, на ком женился": Буланова видится с молодым мужем лишь пару раз в месяц

Чтобы молодому мужу нравиться: 55-летняя Буланова нашла мотивацию и способ похудения
Татьяна Ивановна Буланова

Татьяна Ивановна Буланова певица

Как теперь выглядит могила похороненной в Москве украинской певицы Тамары Миансаровой

Как теперь выглядит могила похороненной в Москве украинской певицы Тамары Миансаровой
5 марта исполнилось 94 года со дня рождения Тамары Миансаровой – Заслуженной артистки Украины, исполнительницы знаменитых советских шлягеров "Черный кот", "Топ-топ, топает малыш" и "Солнечный круг". Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле популярной артистки на Троекуровском кладбище Москвы. Тамара Миансарова родилась в украинском городе Зиновьевске (ныне Кропивницкий), что в Кировоградской области.

Переживший инсульт Алексей Воробьев столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем: Я научился с этим жить

Переживший инсульт Алексей Воробьев столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем: Я научился с этим жить
Алексей Воробьев был наполовину парализован. Алексей Воробьев, исполнитель хита "Сумасшедшая", живет на две страны – в России и Америке.

Пугачева и Галкин* пытались вывезти из России внушительный список ценностей

Пугачева и Галкин* пытались вывезти из России внушительный список ценностей
Алла Пугачева и ее муж-иноагент покинули страну в 2022 году. В 2022 году семья Аллы Пугачевой перебралась в Израиль, оставив большую часть своего имущества в России.

Исчезнувшая после череды скандалов Глюкоза шокировала фанатов своим внешним видом

Исчезнувшая после череды скандалов Глюкоза шокировала фанатов своим внешним видом
Глюкоза не раскрыла свое местонахождение. Прошлый год стал непростым для многих представителей шоу-бизнеса России, в том числе для певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза.

Эвелина Бледанс показала себя в детстве: уже в морщинах

Эвелина Бледанс показала себя в детстве: уже в морщинах
Эвелина Бледанс поделилась фото в микроблоге. Эвелина Бледанс любит шокировать публику резкими высказываниями или собственным контентом.

Выбор читателей

05/03Срд63-летняя Сябитова сделала заявление об интимных связях с ровесниками сына 06/03ЧтвЕдва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о России 06/03ЧтвИзбивавший жен Башаров наступил на те же грабли с новой возлюбленной 05/03СрдСМИ: Виторгану грозит мгновенная смерть 05/03СрдИзголодавшаяся по мужчинам Бузова раскорячилась перед смуглым красавцем 06/03ЧтвВ министерстве обороны рассекретили настоящую задачу кореянки Аниты Цой в России