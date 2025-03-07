Переживший инсульт Алексей Воробьев столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем: Я научился с этим жить

Алексей Воробьев был наполовину парализован.

Алексей Воробьев, исполнитель хита "Сумасшедшая", живет на две страны – в России и Америке. Более 10 лет назад он впервые приехал в США, заключил контракт с одним из лучших мировых музыкальных продюсеров RedOne и исполнил свою мечту. Однако в 2013 году жизнь артиста резко изменилась после перенесенного инсульта, последовавшего за ДТП. После этого 37-летний певец Алексей Воробьев столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем.



У финалиста "Евровидения-2011" была парализована половина тела, не функционировала одна связка. Певец чувствовал себя беспомощным и думал, что его карьера окончена. Тем не менее, Алексей не сдался, восстановился и вернулся к привычной жизни. Однако, по его словам, он до сих пор ощущает последствия болезни.

Воробьев признался, что порой его состояние напоминает работу компьютера, который может неожиданно зависнуть. Он научился контролировать эти сбои так, чтобы они были незаметны окружающим и не мешали работе.

"Я научился с этим жить", – заявил артист.

Он добавил, что хотя и адаптировался к особенностям своего тела, но работать "вполсилы" он не хочет и не умеет. Поэтому он намеренно перегружает себя, чтобы и тело, и сознание понимали: поблажек не будет.

Еще одним долговременным последствием инсульта стала бессонница. Алексей Воробьев страдает от нее много лет и может заснуть только после сильной физической и эмоциональной усталости. Несмотря на это, участник шоу "Маска" даже не допускает мысли о том, что болезнь сделала его слабее. Он ненавидит это чувство, не позволяет себе его испытывать и не приемлет его в других.

Долгое время Алексей Воробьев предпочитал одиночество, но недавно заявил о готовности жениться. Певец понял, что длительное одиночество опасно, так как ему уже сложно представить рядом с собой человека, способного улучшить его жизнь. По его словам, он неисправимый романтик и мечтает встретить женщину, ради которой будет просыпаться каждое утро. Он признал, что привычный уклад жизни может превратиться в хаос, но это того стоит. Однако, судя по наблюдениям артиста за разводами бывших супругов, брак – это захватывающее и непредсказуемое событие.

