Как теперь выглядит могила похороненной в Москве украинской певицы Тамары Миансаровой

5 марта исполнилось 94 года со дня рождения Тамары Миансаровой – Заслуженной артистки Украины, исполнительницы знаменитых советских шлягеров "Черный кот", "Топ-топ, топает малыш" и "Солнечный круг". Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле популярной артистки на Троекуровском кладбище Москвы.

Тамара Миансарова родилась в украинском городе Зиновьевске (ныне Кропивницкий), что в Кировоградской области. Она жила в Луганске, а с 1951 года, когда стала студенткой Московской консерватории, обосновалась в столице. В 1972-м получила звание Заслуженной артистки Украины. В 2001-м ей вручили почетную грамоту Кабинета Министров Украины "За значительный вклад в развитие и укрепление экономических связей Российской Федерации и Украины, моральную и материальную поддержку выходцев из Донецкой и Луганской областей". А в 2019-м на здании Донецкой филармонии, где артистка проработала 12 лет, открыли памятную доску. Певицы к этому времени уже не было в живых...

Последние годы жизни Тамары Миансаровой оказались тяжелыми. Она пережила инфаркт, почти ослепла и оказалась прикована к постели после операции на шейке бедра. Звезда не могла вставать — выскакивал сустав. И ни разу не была на улице, поскольку в доме не было лифта, а квартира не имела балкона. Требовались новые операции, но стоили они дорого – деньги на них собирали всем миром. Потом благотворительный фонт "Артист" начал оплачивать сиделку для певицы. 6 июля 2017 года исполнительницу госпитализировали в Первую градскую больницу с диагнозом "воспаление легких", где через шесть дней она и умерла.

Прощались с ней в похоронном доме "Троекурово", а место упокоения она нашла на престижном Троекуровском кладбище. Через год на ее могиле появился красивый и один из самых дорогих здесь памятников – писали, что монумент обошелся семье почти в три миллиона рублей.

На церемонию открытия надгробия пришли дети Миансаровой, ее вдовец Марк Фельдман, советская певица Светлана Резанова и домработница Пугачевой и Киркорова Людмила Дороднова, которая на протяжении 15 лет помогала по хозяйству и Тамаре Григорьевне.

Больная дочь пережила Тамару Миансарову на три года. Четвертый муж, который был на 23 года младше, умер в 2002-м. Но у певицы остался сын, есть внуки и правнуки. Вероятно, они и заботятся сегодня о могиле звезды советской сцены – тут всегда порядок и чистота.