Пугачева и Галкин* пытались вывезти из России внушительный список ценностей

Алла Пугачева и ее муж-иноагент покинули страну в 2022 году.

В 2022 году семья Аллы Пугачевой перебралась в Израиль, оставив большую часть своего имущества в России. Тем не менее, стало известно, что супруги пытались вывезти часть своей собственности.

Андрей Матус, который помогал Пугачевой и Галкину* с транспортировкой ценных и антикварных вещей из их поместья в деревне Грязь, рассказал, что репатрианты вправе единожды ввезти имущество в Израиль без уплаты пошлин. Поэтому пара тщательно готовилась к отправке наиболее значимых вещей на Святую Землю, получив соответствующее разрешение от Министерства культуры.

Однако груз застрял на таможне в аэропорту Шереметьево из-за обнаружения нескольких недекларированных предметов среди задокументированной собственности. Матусу приходилось многократно перемещать имущество супругов, чтобы решить возникшие трудности.

Матус также поделился своими впечатлениями от некоторых вещей, включая попытку вывезти дорогой компотьер, украшенный драгоценными камнями.

Затруднения возникли и с другими элементами интерьера. Например, зеркало Наполеона III, купленное за 218 500 фунтов стерлингов (около 24 миллионов рублей), занимало полгрузовика и было столь хрупким, что его невозможно было ничего поставить сверху.

Согласно декларации, супруги пытались вывезти 49 оригинальных и 28 копий произведений искусства известных мастеров. Матус уточнил, что стоимость одной из картин составляла примерно 700 тысяч евро, другой — около 600 тысяч евро. По его словам, эти произведения были приобретены Галкиным* на европейских аукционах и внесены в декларацию как подлинники.

Кроме того, Алла Пугачева и ее муж планировали переместить в Израиль значительное количество своего состояния. Среди прочего, Матус назвал такие предметы, как картины, рамки для картин, медные скульптуры, в том числе изображения быков, композицию "Охоту", канделябры, огромную люстру и зеркало весом около трехсот килограммов.

Подводя итог, Матус подчеркнул, что перечень вывозимых из замка в деревне Грязь ценностей был весьма внушительным, особенно впечатлили его дорогие подсвечники, возможно, принадлежавшие когда-то императорам.

*признан в России иностранным агентом.