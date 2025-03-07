Исчезнувшая после череды скандалов Глюкоза шокировала фанатов своим внешним видом

Глюкоза не раскрыла свое местонахождение.

Прошлый год стал непростым для многих представителей шоу-бизнеса России, в том числе для певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза. Минувшим летом ее имя оказалось втянутым в скандал из-за инцидента на концерте в Красноярске. Артистка тогда пояснила свое необычное поведение последствиями депрессии после утраты бабушки и употреблением антидепрессантов. Ходили слухи, что она прошла месячный курс реабилитации, хотя поклонники считали, что лечение не дало ожидаемого эффекта.

Недавно Глюкоза вновь привлекла внимание своими экстравагантными образами в соцсетях — от окрашивания волос в синий до бритья бровей и короткой стрижки. В последние месяцы певица исчезла из поля зрения поклонников и вела преимущественно закрытый образ жизни, что породило предположения о ее возможной повторной госпитализации. Чтобы развеять эти домыслы, она выпустила видеообращение, однако оно лишь усилило волну вопросов. Глюкоза шокировала публику в интернете, появившись в роли гуманоида с необычным макияжем и без волос. Ионова заявила, что сейчас находится не в рехабе, а в другом месте, обещая позже раскрыть подробности своего местонахождения.

Неординарный облик певицы вызвал беспокойство среди фанатов. В комментариях многие сравнивали ее с Жанной Агузаровой, отмечая странное поведение. Некоторые пользователи шутливо предполагали, что она могла отправиться отдыхать на Марс.

