Исчезнувшая после череды скандалов Глюкоза шокировала фанатов своим внешним видом

СМИ: Виторгану грозит смерть Тесты Названо имя заменившей Пугачеву артистки Игры Сонник

Топ новостей недели

Не может петь и говорить: в Кремле сообщили о серьезной болезни 48-летнего Баскова Не может петь и говорить: в Кремле сообщили о серьезной болезни 48-летнего Баскова Внешний вид дочери Пугачевой и Галкина* вызвал бурю эмоций в Сети: стала яркой брюнеткойВнешний вид дочери Пугачевой и Галкина* вызвал бурю эмоций в Сети: стала яркой брюнеткой "Я умолял, стоя на коленях": Дмитрий Шепелев впервые высказался о родителях Жанны Фриске"Я умолял, стоя на коленях": Дмитрий Шепелев впервые высказался о родителях Жанны Фриске От 10 миллионов за концерт: названо имя заменившего Пугачеву на Рублевке артистаОт 10 миллионов за концерт: названо имя заменившего Пугачеву на Рублевке артиста

Лента новостей

Пятница 7 марта

09:36Пугачева и Галкин* пытались вывезти из России внушительный список ценностей 08:55Исчезнувшая после череды скандалов Глюкоза шокировала фанатов своим внешним видом 04:23Эвелина Бледанс показала себя в детстве: уже в морщинах 00:06Ляйсан Утяшева уподобилась Анастасии Волочковой: Неожиданно! 21:38Орлова публично проболталась о планах Бородиной уехать из России 21:0956-летняя певица Валерия категорически отказалась от помощи специалиста 20:40Бузова с треском провалилась после долгих лет упорного труда 20:2158-летняя Алла Духова ответила на вопрос о четвертом замужестве 19:24Алчный Шаляпин внаглую отобрал у детей самое дорогое перед концертом в Кремле 18:17Долина откровенно заявила о главном сожалении в своей жизни: Прошу прощения 17:08В министерстве обороны рассекретили настоящую задачу кореянки Аниты Цой в России 16:33Неожиданная встреча потрясла перенесшего серьезную операцию Игоря Николаева 15:47Стас Пьеха угодил в жуткое место: Маленькая постелька и проход в изолятор 15:08"Можно выглядеть не смешно": стилист Байрамов ответил возмущенной моднице Брухуновой 14:21Галкин* посмеялся над публичным оскорблением Меладзе после выступления в Лондоне 13:25Экс-солист группы "Руки вверх" публично унизил SHAMAN 11:58Комедия, снятая в кинопарке "Москино", вышла в прокат 11:34Едва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о России 11:30Красивая вдова Этуша поделилась первым свадебным фото 10:53СМИ: Актера Евгения Миронова срочно доставили в больницу 10:37"Вы пока живы": Катя Лель обратилась в полицию после страшных угроз сына патологоанатома 10:09Дочь Филиппа Киркорова: "Не хочу учиться, а хочу жениться!" 09:32В Московской области подписали соглашение о реализации проекта "Здравконтроль" 09:00Смертельно оскорбленная жена Петросяна устроила крупные разборки 08:40Разведенная Алсу шокировала адвоката Александра Добровинского своим поступком 06:15Певица Глюкоза снова попала в центр скандала 03:13Запрет на выезд из страны и арест счетов: Сергей Бурунов задолжал налоговой крупную сумму 00:23Избивавший жен Башаров наступил на те же грабли с новой возлюбленной 22:12Рудковская вынуждена отказаться от услуг косметологов: Не могу себе этого позволить 20:50Бородина впервые откровенно заявила о своем крайне редком синдроме 19:52Джигурда бросился спасать попавшую в опалу Пугачеву: Оставьте бабушку в покое 19:07Юрий Куклачев отметил важность новых помещений для цирковых животных 17:55Режиссер Андреасян учинил скандал перед шокированными студентами: Я ненавижу Тарковского 17:04Изголодавшаяся по мужчинам Бузова раскорячилась перед смуглым красавцем 15:5363-летняя Сябитова сделала заявление об интимных связях с ровесниками сына 15:33Что происходит на могиле умершего три года назад Бориса Моисеева 13:48СМИ: Виторгану грозит мгновенная смерть 13:15Убивающаяся от горя Седокова нашла утешение 11:41Звезда "Физрука" Владимир Сычев чуть не погиб 11:05Лоза жестко прошелся по сбившему пенсионерку Буйнову 10:06Собравшаяся замуж Семенович рассказала об унижении: Из таких отношений надо уходить! 09:53Все звезды в гости к нам: лучшие фильмы и спектакли привезли в Дзержинск 09:22Автор песен Пугачевой назвал артистку, которая заменит Примадонну на эстраде: и это не Алсу 08:48Гордон оказался в центре позорного скандала: Девушки пытались изнасиловать его 06:42Сергей Жуков требует от суда остановить попытки заблокировать фильм "Руки Вверх!" 03:17Мать SHAMAN не общается с внучкой 00:15В Москве и в Голливуде организовали флеш-моб в честь актера Юры Борисова 22:21Куда сходить в Москве: афиша c 5 по 19 марта 22:11Орлова прилюдно рассказала о главном изъяне своего мужа: Сразу предупредил 21:48Сорвавшаяся Волочкова закатила жуткую истерику и сбежала со съемок популярного шоу
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Исчезнувшая после череды скандалов Глюкоза шокировала фанатов своим внешним видом

Исчезнувшая после череды скандалов Глюкоза шокировала фанатов своим внешним видом
292

Глюкоза не раскрыла свое местонахождение.

Прошлый год стал непростым для многих представителей шоу-бизнеса России, в том числе для певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза. Минувшим летом ее имя оказалось втянутым в скандал из-за инцидента на концерте в Красноярске. Артистка тогда пояснила свое необычное поведение последствиями депрессии после утраты бабушки и употреблением антидепрессантов. Ходили слухи, что она прошла месячный курс реабилитации, хотя поклонники считали, что лечение не дало ожидаемого эффекта.

Недавно Глюкоза вновь привлекла внимание своими экстравагантными образами в соцсетях — от окрашивания волос в синий до бритья бровей и короткой стрижки. В последние месяцы певица исчезла из поля зрения поклонников и вела преимущественно закрытый образ жизни, что породило предположения о ее возможной повторной госпитализации. Чтобы развеять эти домыслы, она выпустила видеообращение, однако оно лишь усилило волну вопросов. Глюкоза шокировала публику в интернете, появившись в роли гуманоида с необычным макияжем и без волос. Ионова заявила, что сейчас находится не в рехабе, а в другом месте, обещая позже раскрыть подробности своего местонахождения.

Глюкоза. Фото: соцсети / @glukozamusic

Неординарный облик певицы вызвал беспокойство среди фанатов. В комментариях многие сравнивали ее с Жанной Агузаровой, отмечая странное поведение. Некоторые пользователи шутливо предполагали, что она могла отправиться отдыхать на Марс.

Шоу-бизнес в Telegram

7 марта 2025, 08:55
Глюкоза. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Лолита, Глюкоза, Киркоров: кто появился на премии "Жара"

Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: пресс-служба Жара Music Awards

По теме

Певица Глюкоза снова попала в центр скандала

Певица Глюкоза переживает горькую утрату: Была самым важным человеком
Наталья Ильинична Чистякова-Ионова

Наталья Ильинична Чистякова-Ионова автор песен, ведущая, танцовщица

Пугачева и Галкин* пытались вывезти из России внушительный список ценностей

Пугачева и Галкин* пытались вывезти из России внушительный список ценностей
Алла Пугачева и ее муж-иноагент покинули страну в 2022 году. В 2022 году семья Аллы Пугачевой перебралась в Израиль, оставив большую часть своего имущества в России.

Эвелина Бледанс показала себя в детстве: уже в морщинах

Эвелина Бледанс показала себя в детстве: уже в морщинах
Эвелина Бледанс поделилась фото в микроблоге. Эвелина Бледанс любит шокировать публику резкими высказываниями или собственным контентом.

Ляйсан Утяшева уподобилась Анастасии Волочковой: Неожиданно!

Ляйсан Утяшева уподобилась Анастасии Волочковой: Неожиданно!
Ляйсан Утяшева поделилась своим мастерством с подписчиками. Популярная телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева порадовала своих подписчиков в социальных сетях новой видеозаписью.

Орлова публично проболталась о планах Бородиной уехать из России

Орлова публично проболталась о планах Бородиной уехать из России
Ольга Орлова поделилась планами отпраздновать день рождения своей подруги. Речь идет об известной телеведущей Ксении Бородиной. 8 марта Ксения отмечает свой 42-й день рождения, и, как стало известно, праздник пройдет в живописном Куршевеле.

56-летняя певица Валерия категорически отказалась от помощи специалиста

56-летняя певица Валерия категорически отказалась от помощи специалиста
56-летняя Валерия рассказала о своих взглядах на возраст и психологическое здоровье. Артистка, известная своим ярким образом и активной жизненной позицией, уверенно заявила о том, что принимает свой возраст и гордится им.

Выбор читателей

05/03Срд63-летняя Сябитова сделала заявление об интимных связях с ровесниками сына 06/03ЧтвЕдва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о России 06/03ЧтвИзбивавший жен Башаров наступил на те же грабли с новой возлюбленной 05/03СрдСобравшаяся замуж Семенович рассказала об унижении: Из таких отношений надо уходить! 05/03СрдСМИ: Виторгану грозит мгновенная смерть 05/03СрдИзголодавшаяся по мужчинам Бузова раскорячилась перед смуглым красавцем