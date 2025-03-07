Эвелина Бледанс показала себя в детстве: уже в морщинах

Эвелина Бледанс поделилась фото в микроблоге.

Эвелина Бледанс любит шокировать публику резкими высказываниями или собственным контентом. Накануне актриса опубликовала собственное фото из юности. На снимке ей всего 14 лет, но, по словам звезды, лицо уже тронули морщины.

"Мне 14, а морщинка уже есть на лбу", – написала Бледанс под своим изображением.

Подписчики сразу же узнали Эвелину. В Сети они написали, что она выглядит на все сто тогда и сейчас. Смельчаки даже додумались сказать, что актриса почти не изменилась. "Те же глаза и губы, легко узнать в той вчерашний тебя сегодняшнюю", – написали они.

Напомним, Эвелине Бледанс 55 лет. Часто она публикует видеоролик, в которых одевается достаточно открыто и, по мнению некоторых поклонников, слишком вызывающе. Ей неоднократно писали, что следует вспомнить о своих годах и начать вести себя приличнее. На что Бледанс отвечает полнейшим игнором. она уверена, что выглядит сногсшибательно и не стесняется демонстрировать свою фигуру поклонникам.

Эвелина Бледанс воспитывает сына Сему, которому уже 12 лет. Также у актрисы есть старший сын Николай, который живет в Израиле.

Кстати, по поводу смерти экс-мужа Анны Седоковой Бледанс высказалась в резкой форме. Она заявила, что Янис Тимма сделал бывшей жене "шикарный подарок" к Новому году.