Ляйсан Утяшева уподобилась Анастасии Волочковой: Неожиданно!

Ляйсан Утяшева поделилась своим мастерством с подписчиками.

Популярная телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева порадовала своих подписчиков в социальных сетях новой видеозаписью. На опубликованных кадрах она уподобилась балерине Анастасии Волочковой и продемонстрировала впечатляющую гибкость и грациозность, выполняя упражнения на растяжку прямо на своей кухне, среди кухонной мебели. В этом необычном видеоролике Ляйсан, плавно и элегантно двигаясь, закрывает дверцы кухонного гарнитура, подчеркивая при этом свою поразительную пластичность.

К видео она добавила лаконичный, но многозначительный комментарий: "Место женщины на кухне. Ни слова больше". Этой публикацией жена Павла Воли, видимо, хотела показать, что вопреки распространенному стереотипу даже в обыденных, повседневных занятиях можно найти пространство для творчества, активности и поддержания отличной физической формы.

Подписчики Ляйсан Утяшевой отметили не только ее безупречную спортивную подготовку и великолепную физическую форму, но и отменное чувство юмора, которое она проявляет в своих публикациях.

"Вот это грация!", "Интересно, Волочкова также ночью по кухне ходит в поисках еды", "Паше повезло!", "Неожиданно!" – написали пользователи интернета.