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Четверг 6 марта

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Ляйсан Утяшева уподобилась Анастасии Волочковой: Неожиданно!

Ляйсан Утяшева уподобилась Анастасии Волочковой: Неожиданно!
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Ляйсан Утяшева поделилась своим мастерством с подписчиками.

Популярная телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева порадовала своих подписчиков в социальных сетях новой видеозаписью. На опубликованных кадрах она уподобилась балерине Анастасии Волочковой и продемонстрировала впечатляющую гибкость и грациозность, выполняя упражнения на растяжку прямо на своей кухне, среди кухонной мебели. В этом необычном видеоролике Ляйсан, плавно и элегантно двигаясь, закрывает дверцы кухонного гарнитура, подчеркивая при этом свою поразительную пластичность.

К видео она добавила лаконичный, но многозначительный комментарий: "Место женщины на кухне. Ни слова больше". Этой публикацией жена Павла Воли, видимо, хотела показать, что вопреки распространенному стереотипу даже в обыденных, повседневных занятиях можно найти пространство для творчества, активности и поддержания отличной физической формы.

Подписчики Ляйсан Утяшевой отметили не только ее безупречную спортивную подготовку и великолепную физическую форму, но и отменное чувство юмора, которое она проявляет в своих публикациях.

"Вот это грация!", "Интересно, Волочкова также ночью по кухне ходит в поисках еды", "Паше повезло!", "Неожиданно!" – написали пользователи интернета.

Шоу-бизнес в Telegram

7 марта 2025, 00:06
Ляйсан Утяшева. Фото: Youtube / @NadinStrelets
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Фоторепортаж

Утяшева показала красивую грудь 68-летней Винер в театре

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Актриса Анна Горшкова и режиссер Станислав Говорухин.
Актер Алексей Серебряков.
Актер Сергей Гармаш и бизнесмен Роман Абрамович.
Актрисы Анна Тарасенко и Анастасия Плотникова.
Продюсер, режиссер Ренат Давлетьяров и его супруга певица Женя Малахова.
Актер Вениамин Смехов, его супруга Галина Аксенова (слева) и дочь актриса Алика Смехова.
Актер Леонид Ярмольник и музыкант, певец Андрея Макаревич.
Балерина Анна Исаева, режиссер Валерий Тодоровский, прима-балерина Варшавского театра оперы и балета Маргарита Симонова и экс-солист Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Андрей Сорокин.

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