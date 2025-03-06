Орлова публично проболталась о планах Бородиной уехать из России

Ольга Орлова поделилась планами отпраздновать день рождения своей подруги. Речь идет об известной телеведущей Ксении Бородиной.

8 марта Ксения отмечает свой 42-й день рождения, и, как стало известно, праздник пройдет в живописном Куршевеле. Ольга, которая на днях покинула Москву и отправилась в Европу, остановилась в Швейцарии, что вызвало удивление у многих поклонников. Однако это лишь промежуточная точка на пути к горнолыжному курорту.

Бородина решила устроить роскошную вечеринку и пригласила множество своих близких друзей. Хотя сама Ксения старалась сохранить интригу вокруг места проведения мероприятия, Орлова спонтанно раскрыла секрет, чем вызвала интерес у подписчиков.

В прошлом году Ксения отмечала свой день рождения на Алтае, где встретила своего будущего мужа Николая Сердюкова. Это место стало для нее знаковым, но в этом году звезда решила выбрать более элегантное и европейское направление.

Стоит отметить, что последние месяцы Бородина и Сердюков активно путешествуют, и их уже иронично называют "самой уставшей парой" России. Ранее этот титул принадлежал Джигану и Оксане Самойловой, но сейчас звездная чета сосредоточена на ремонте своего дома и заботе о домашних животных. Ксения с Николаем, напротив, могут позволить себе путешествия без лишних забот и обязательств.