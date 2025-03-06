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Четверг 6 марта

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56-летняя певица Валерия категорически отказалась от помощи специалиста

56-летняя певица Валерия категорически отказалась от помощи специалиста
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56-летняя Валерия рассказала о своих взглядах на возраст и психологическое здоровье.

Артистка, известная своим ярким образом и активной жизненной позицией, уверенно заявила о том, что принимает свой возраст и гордится им. По ее словам, 56 лет — это не только не повод для комплексов, но и прекрасный период для самореализации и наслаждения жизнью.

В ходе беседы с журналистами Валерия затронула тему обращения к психологам. Она призналась, что у нее был единственный опыт работы с психологом в молодости, который оказался неудачным.

"Я пришла к специалисту, но вскоре поняла, что он был скорее на стороне моих сомнений, чем на моей. Это вызвало у меня недоверие, и с тех пор я решила больше не обращаться к психологам", — рассказала певица.

Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: Феликс Грозданов

Этот опыт оставил у нее негативное впечатление о психотерапии, и теперь она предпочитает справляться с трудностями самостоятельно. Исполнительница также отметила, что чувствует себя комфортно в своей коже и не испытывает необходимости в помощи специалистов.

Она гордится тем, что многие молодые женщины стремятся подражать ей и ее стилю жизни. "Мне приятно слышать от девушек, что они хотят выглядеть так же, как я в свои 56 лет. Но я всегда говорю им: начинать нужно прямо сейчас! Заботиться о себе и своем здоровье с молодости — это ключ к успеху", — подчеркнула Валерия.

Шоу-бизнес в Telegram

6 марта 2025, 21:09
Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: Феликс Грозданов
Страсти• Требует проверки

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