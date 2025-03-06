Бузова с треском провалилась после долгих лет упорного труда

Однако не всегда такие проекты оказываются успешными. Журналистам удалось выяснить, что телеведущая и Ольга Бузова с треском провалилась. Певица приняла решение ликвидировать юридическое лицо своей сети ресторанов, которую она с энтузиазмом открывала почти семь лет назад.
Свой первый ресторан под брендом BuzFood Бузова открыла летом 2018 года. За короткий срок ей удалось создать целую сеть заведений, где предлагались уникальные блюда с приставкой "БУЗ", такие как БУЗпаста, БУЗпицца и БУЗбургеры. Однако уже в 2019 году на дверях ресторанов появились объявления о закрытии по техническим причинам, и с тех пор заведения так и не возобновили свою работу. В том же году Ольга столкнулась с серьезными юридическими проблемами: Арбитражный суд Москвы наложил на неё штраф в размере 100 тысяч рублей за нарушения в области оборота алкогольной продукции.
Несмотря на эти трудности, юридическая компания ООО "Бузова Рест Компани" продолжала существовать до недавнего времени. Известно, что самой телеведущей принадлежит 50% акций компании, а оставшаяся половина принадлежит ее продюсерам. В 2018 году выручка компании составила впечатляющие 32 миллиона рублей, а чистая прибыль достигала 1,2 миллиона рублей. Однако уже в следующем году выручка снизилась до 27 миллионов рублей, а убыток составил значительные 19 миллионов рублей.
Светские обозреватели узнали, что учредители компании приняли решение о начале процесса ликвидации ООО "Бузова Рест Компани", который должен завершиться 20 декабря 2025 года. Пример Бузовой служит напоминанием о том, что успех в шоу-бизнесе не всегда гарантирует успех в других сферах.