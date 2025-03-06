Бузова с треском провалилась после долгих лет упорного труда

Знаменитости часто ищут новые пути для монетизации своей популярности. Одним из самых распространенных способов становится открытие ресторанов или продажа еды под собственным брендом.

Однако не всегда такие проекты оказываются успешными. Журналистам удалось выяснить, что телеведущая и Ольга Бузова с треском провалилась. Певица приняла решение ликвидировать юридическое лицо своей сети ресторанов, которую она с энтузиазмом открывала почти семь лет назад.

Свой первый ресторан под брендом BuzFood Бузова открыла летом 2018 года. За короткий срок ей удалось создать целую сеть заведений, где предлагались уникальные блюда с приставкой "БУЗ", такие как БУЗпаста, БУЗпицца и БУЗбургеры. Однако уже в 2019 году на дверях ресторанов появились объявления о закрытии по техническим причинам, и с тех пор заведения так и не возобновили свою работу. В том же году Ольга столкнулась с серьезными юридическими проблемами: Арбитражный суд Москвы наложил на неё штраф в размере 100 тысяч рублей за нарушения в области оборота алкогольной продукции.

Несмотря на эти трудности, юридическая компания ООО "Бузова Рест Компани" продолжала существовать до недавнего времени. Известно, что самой телеведущей принадлежит 50% акций компании, а оставшаяся половина принадлежит ее продюсерам. В 2018 году выручка компании составила впечатляющие 32 миллиона рублей, а чистая прибыль достигала 1,2 миллиона рублей. Однако уже в следующем году выручка снизилась до 27 миллионов рублей, а убыток составил значительные 19 миллионов рублей.

Светские обозреватели узнали, что учредители компании приняли решение о начале процесса ликвидации ООО "Бузова Рест Компани", который должен завершиться 20 декабря 2025 года. Пример Бузовой служит напоминанием о том, что успех в шоу-бизнесе не всегда гарантирует успех в других сферах.