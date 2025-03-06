Алчный Шаляпин внаглую отобрал у детей самое дорогое перед концертом в Кремле

Прохор Шаляпин отличился забавным поступком перед концертом в Кремле.

Певец, известный своими эксцентричными выходками, решил порадовать себя сладостями, однако спрятал их от детей. В своем блоге он поделился видео из гримерки, где на столе стояла коробка с кондитерскими изделиями, уже наполовину опустошенная.

В ролике Шаляпин с улыбкой рассказал о своих кулинарных похождениях. Он откровенно признался, что прячет сладости от детей, чтобы насладиться ими в одиночестве.

"Я доедаю эту коробку пирожных. Мне уже плохо, но я не могу остановиться", — заявил артист.

Он добавил, что считает это добрым делом, ведь сладкое может быть вредным для детского организма. Прохор объяснил свое решение тем, что дети не должны знать о наличии сладостей, иначе они немедленно "нападут" на них.

"Спрятал от них — значит, сделал доброе дело", — подытожил певец, наслаждаясь оставшимися лакомствами. Стоит отметить, что не все поклонники согласились с исполнителем. Многие отметили, что певец отнял у детей буквально самое дорогое, поскольку в дошкольном возрасте сладости и игрушки играют важнейшую роль в жизни малышей.



