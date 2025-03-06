Долина откровенно заявила о главном сожалении в своей жизни: Прошу прощения

Лариса Долина поделилась своим главным сожалением в жизни. Они касаются отношений с дочерью Ангелиной.

Известная российская певица не раз подчеркивала, что успешная карьера, которую она строила многие годы, оказалась в ущерб личной жизни и, в частности, материнским отношениям.

"На каждом дне рождения Лины я прошу у нее прощения за тот период, когда она была маленькой", — заявила Лариса Александровна.

Судя по всему, она искренне сожалеет о том, что не могла уделять дочери достаточно времени. Ангелина взрослела в атмосфере постоянной разлуки с матерью, которая была занята гастролями и работой. "Я приезжала к ней, но этого было недостаточно. Я понимала, что ей не хватало общения со мной", — вспомнила артистка.

Долина признала, что отсутствие материнской заботы сказалось на жизни дочери. Когда Ангелина уехала учиться в Лондон, она попала в неблагоприятную компанию, что стало настоящим испытанием для обеих.

Сложные моменты в жизни дочери заставили Ларису принять трудные решения, включая отправку Ангелины в монастырь на перевоспитание. Этот шаг оказался необходимым для того, чтобы вернуть дочь на правильный путь. "Три дня в Киево-Печерской лавре помогли ей осознать важность семьи и отношений", — поведала Долина.

Сейчас, когда отношения с дочерью восстановлены, Лариса старается уделять внимание своей внучке Саше. Она активно участвует в жизни девочки: вместе они путешествуют и творят. Саша проявляет интерес к музыке и сцене, но при этом не хочет использовать известность своей бабушки для продвижения. "Она думает о псевдониме, чтобы быть независимой", — отметила певица.