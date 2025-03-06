Неожиданная встреча потрясла перенесшего серьезную операцию Игоря Николаева

7 марта на телеканале "Россия" выйдет в эфир седьмой выпуск популярного музыкального шоу "Один в один". Этот выпуск обещает стать настоящим праздником, особенно для женщин, ведь он приурочен к Международному женскому дню.

В этом сезоне шоу готовит множество сюрпризов, и одним из самых ожидаемых станет появление Игоря Николаева в роли члена жюри. Композитор и певец, недавно отпраздновавший свой 65-летний юбилей, станет четвертым членом жюри.

Николаев известен своими трогательными лирическими хитами о любви, и его присутствие на сцене сделает этот выпуск особенно запоминающимся. Для Арсения Бородина, который будет исполнять хит Николаева "Выпьем за любовь", это будет двойной вызов. Выступать перед оригиналом — задача не из легких, и эмоции Арсения можно только представить. Однако сам юбиляр, увидев своего двойника на сцене, был потрясен.

"Это, конечно, супернеожиданно! У вас такая классная атмосфера!", — признался он.

Николаев отметил, что важно не просто копировать артиста, а найти в исполнении что-то уникальное, что отличает его от оригинала. "Я не могу себя сравнивать с другими, но со стороны люди могут сказать, похоже или нет", — добавил артист.

В этом выпуске зрители также смогут увидеть множество других перевоплощений в известных артистов. Нодар Ревия исполнит хит "Все для тебя", стараясь максимально приблизиться к образу Стаса Михайлова. Надежда Ангарская представит романтическую песню "Бесаме мучо" в образе Сезарии Эворы, а Валерия Ланская постарается удивить зрителей перевоплощением в Клаву Коку.

Напомним, два года назад Игорь перенес операцию на сердце, гастролей и выступлений стало меньше. Большие расходы по майамской недвижимости (налоги, коммунальные платежи) он уже не тянул. Как рассказали друзья Игоря Николаева, маэстро продал всю свою недвижимость в Майами.