Стас Пьеха угодил в жуткое место: Маленькая постелька и проход в изолятор

Стас Пьеха приоткрыл завесу тайны своего детства. Известный российский певец и внук легендарной Эдиты Пьехи поделился трогательной историей о том, как в шесть лет он угодил в детский дом.

Артист рассказал о непростых обстоятельствах, которые привели его в это жуткое учреждение. По словам Стаса, его детство было связано с домом, где управляющая работала директором детского дома.

Она часто брала мальчика с собой на работу, и именно там он провел значительную часть своего раннего детства.

"У меня была маленькая постелька, свой проход в изолятор", — вспомнил он с легкой улыбкой.

Несмотря на трудные условия, он нашел в этом месте что-то положительное. "Я даже собаку завел себе", — добавил певец.

Пьеха смог создать в детском доме свой маленький мир. Стас описал атмосферу детского дома как "классную". Он отметил, что такие условия способствовали быстрому взрослению детей и формированию жизненных принципов. "Мы научились дворовым понятиям, поняли, что предавать людей нельзя", — сказал он.

Однако не все так радужно и безоблачно в жизни артиста. В недавних интервью Стас откровенно говорил о своем эмоциональном состоянии после перенесенного коронавируса. Он признался в ощущении пустоты и бессмысленности, которые настигли его после болезни. "Я пробовал бороться с этим, но последствия все еще дают о себе знать", — сообщил вокалист.