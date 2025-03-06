Галкин* посмеялся над публичным оскорблением Меладзе после выступления в Лондоне

Максим Галкин* продолжает гастролировать по миру.

Иноагент Максим Галкин* недавно выступил с новой программой "Прекрасное недалеко" в лондонском театре London Palladium. Его концерт собрал полные 2000 мест. В опубликованном в личном блоге видео, запечатлевшем выход артиста на поклон, зрители бурно аплодировали Максиму Галкину*. Примечательно, что в видеоролике отсутствуют какие-либо юмористические номера, что, по словам самого Галкина*, обусловлено желанием избежать повторения шуток, которые теряют свою остроту при повторном исполнении.

Выступление Галкина* вызвало бурное обсуждение в сети. Многие зрители высоко оценили его пародию на Дональда Трампа, исполненную на английском языке. Пользователи отмечали высокую степень сходства и мастерство, с которым Галкин* передал голос, манеру речи и жесты бывшего президента США.

Один из комментаторов сравнил Галкина* с Валерием Меладзе, другим российским эмигрантом, отметив явное различие в масштабе их творческой деятельности: "Это вам не Меладзе. 30 лет "Актрису" петь. Это каждый год новое шоу!". Пародист оценил выпад пользователя и поддержал публичное оскорбление Меладзе тремя смеющимися смайликами.

Напомним, ранее стало известно, что Галкин* в последнее время злоупотребляет спиртным. Он опубликовал видео, где обратился к своей супруге с бокалом алкоголя в руке. При этом он пожелал всем подписчикам брать с него пример.

*признан в России иностранным агентом.