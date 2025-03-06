58-летняя Алла Духова ответила на вопрос о четвертом замужестве

Алла Духова готовится к двойному празднику – дню рождения коллектива TODES, которому в этом году исполняется 38 лет, и ко дню рождения Театра танца Аллы Духовой TODES, который отмечает 11 лет со дня своего существования. Многим интересно, как живет самый известный хореограф страны вне сцены.



Младшая сестра Духовой – участница первого состава TODES, а ныне директор студии в Риге. А как сложилась судьба детей и внучки самой Аллы Владимировны?

"Мой младший сын Константин (23 года – Прим. ред.) танцует в студии, сам ставит номера, у него есть своя команда. Правда, ему сложновато танцевать – он очень высокого роста и довольно корпулентный, – рассказала Духова. – А старший мой сын Владимир (30 лет – Прим. ред.) – режиссер, композитор, правда, сейчас ушел в IT, помогает нам с сайтом. Старшая внучка София (11 лет – Прим. ред.) пока учится в школе, тоже танцует. Год назад у меня появилась и вторая внучка – Ева".

Сегодня у Аллы Духовой есть любовь детей и внуков, обожание поклонников, уважение танцоров, признание коллег. Балет TODES украшал выступления Кристины Орбакайте, Владимира Преснякова, Валерия Меладзе, Ларисы Долиной, Стаса Михайлова, Филиппа Киркорова и многих других. Кажется, что теперь легендарному хореографу для полного счастья не хватает только любимого мужчины рядом.

Напомним, она состояла в браке уже трижды. В 22 года вышла замуж за диджея одной из модных рижских дискотек, но когда супруг решил эмигрировать в США, Алла отказалась бросить близких и дело всей жизни и осталась одна. Второй брак продлился недолго – закончился расставанием и распространяться о нем хореограф не любит. А третьим супругом стал художник по свету балета "Тодес, но из-за постоянных гастролей и переездов супруги виделись редко и развелись по обоюдному желанию. И сегодня вся жизнь Духовой посвящена танцам и любимой работе.

Но хочет ли Духова снова выйти выйти замуж? "О, нет! Какой замуж! Нет-нет-нет! (смеется)" – цитирует Духову женский журнал "Клео.ру".