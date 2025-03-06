Экс-солист группы "Руки вверх" публично унизил SHAMAN

Что оставила после себя Светличная Тесты Дубцову обокрали во время гастролей Игры Сонник

Топ новостей недели

Не может петь и говорить: в Кремле сообщили о серьезной болезни 48-летнего Баскова Не может петь и говорить: в Кремле сообщили о серьезной болезни 48-летнего Баскова Внешний вид дочери Пугачевой и Галкина* вызвал бурю эмоций в Сети: стала яркой брюнеткойВнешний вид дочери Пугачевой и Галкина* вызвал бурю эмоций в Сети: стала яркой брюнеткой "Я умолял, стоя на коленях": Дмитрий Шепелев впервые высказался о родителях Жанны Фриске"Я умолял, стоя на коленях": Дмитрий Шепелев впервые высказался о родителях Жанны Фриске От 10 миллионов за концерт: названо имя заменившего Пугачеву на Рублевке артистаОт 10 миллионов за концерт: названо имя заменившего Пугачеву на Рублевке артиста

Лента новостей

Четверг 6 марта

14:21Галкин* посмеялся над публичным оскорблением Меладзе после выступления в Лондоне 13:25Экс-солист группы "Руки вверх" публично унизил SHAMAN 11:58Комедия, снятая в кинопарке "Москино", вышла в прокат 11:34Едва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о России 11:30Красивая вдова Этуша поделилась первым свадебным фото 10:53СМИ: Актера Евгения Миронова срочно доставили в больницу 10:37"Вы пока живы": Катя Лель обратилась в полицию после страшных угроз сына патологоанатома 10:09Дочь Филиппа Киркорова: "Не хочу учиться, а хочу жениться!" 09:32В Московской области подписали соглашение о реализации проекта "Здравконтроль" 09:00Смертельно оскорбленная жена Петросяна устроила крупные разборки 08:40Разведенная Алсу шокировала адвоката Александра Добровинского своим поступком 06:15Певица Глюкоза снова попала в центр скандала 03:13Запрет на выезд из страны и арест счетов: Сергей Бурунов задолжал налоговой крупную сумму 00:23Избивавший жен Башаров наступил на те же грабли с новой возлюбленной 22:12Рудковская вынуждена отказаться от услуг косметологов: Не могу себе этого позволить 20:50Бородина впервые откровенно заявила о своем крайне редком синдроме 19:52Джигурда бросился спасать попавшую в опалу Пугачеву: Оставьте бабушку в покое 19:07Юрий Куклачев отметил важность новых помещений для цирковых животных 17:55Режиссер Андреасян учинил скандал перед шокированными студентами: Я ненавижу Тарковского 17:04Изголодавшаяся по мужчинам Бузова раскорячилась перед смуглым красавцем 15:5363-летняя Сябитова сделала заявление об интимных связях с ровесниками сына 15:33Что происходит на могиле умершего три года назад Бориса Моисеева 13:48СМИ: Виторгану грозит мгновенная смерть 13:15Убивающаяся от горя Седокова нашла утешение 11:41Звезда "Физрука" Владимир Сычев чуть не погиб 11:05Лоза жестко прошелся по сбившему пенсионерку Буйнову 10:06Собравшаяся замуж Семенович рассказала об унижении: Из таких отношений надо уходить! 09:53Все звезды в гости к нам: лучшие фильмы и спектакли привезли в Дзержинск 09:22Автор песен Пугачевой назвал артистку, которая заменит Примадонну на эстраде: и это не Алсу 08:48Гордон оказался в центре позорного скандала: Девушки пытались изнасиловать его 06:42Сергей Жуков требует от суда остановить попытки заблокировать фильм "Руки Вверх!" 03:17Мать SHAMAN не общается с внучкой 00:15В Москве и в Голливуде организовали флеш-моб в честь актера Юры Борисова 22:21Куда сходить в Москве: афиша c 5 по 19 марта 22:11Орлова прилюдно рассказала о главном изъяне своего мужа: Сразу предупредил 21:48Сорвавшаяся Волочкова закатила жуткую истерику и сбежала со съемок популярного шоу 21:09"Да он старенький уже": Слава нашла молодого любовника на замену 73-летнему мужу 19:43Женатый любовник нашел замену помолвочному кольцу в важный для Семенович день 18:05"Ожесточенная борьба": Боня бросилась устранять ужаснувшие ее признаки целлюлита 17:42События проекта "Зима в Москве" посетили более 30 миллионов человек 16:33Тарасов вцепился в новую работу после оглушительного провала из-за Бузовой 15:54Ивлеева избавилась от роскошного особняка ради погашения многомиллионного долга 13:23Какие возможности проект "Зима в Москве" открыл для столичного бизнеса 12:55Зепюр Брутян тепло поздравила дочь Павла Прилучного с днем рождения 12:43Ирину Дубцову обокрали во время гастролей: не может вернуться домой 12:08Любительница дорогих брендов жена Петросяна по уши в долгах 11:26"На его шее никогда не сидела": вдова рассказала об оставшейся после смерти Левкина ипотеке 10:59В Подмосковье подготовят управленцев из числа участников СВО 10:59Собянин: Мероприятия проекта "Зима в Москве" посетили почти 30 млн человек 09:59Прилучный и Муцениеце снова встретятся в суде: вопрос в алиментах
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Экс-солист группы "Руки вверх" публично унизил SHAMAN

Экс-солист группы "Руки вверх" публично унизил SHAMAN
253

Алексей Потехин предрек певцу скорое забвение.

Бывший участник группы "Руки Вверх!", Алексей Потехин, недавно грубо высказался об исполнителе Ярославе Дронове, который известен под псевдонимом SHAMAN. Бывший коллега Сергея Жукова заявил, что SHAMAN относится к числу незапоминающихся артистов, тем самым унизив исполнителя хита "Я русский". Он подчеркнул, что если прекратить крутить на радио песни этого артиста, то о нем очень быстро забудут.

В интервью журналистам Потехин объяснил, что для постоянной популярности артиста недостаточно одних лишь хитов – важна и харизма исполнителя, его личность. Без этого, по его мнению, исполнитель останется незаметным. В качестве примера он привел Григория Лепса, чьи главные хиты известны практически всем.

Впрочем, Алексей не стал называть имени артиста, о котором говорил. На прямой вопрос ведущих о том, говорит ли он о SHAMAN, Потехин лишь рассмеялся, но продолжил развивать свою мысль. Он добавил, что ему жаль таких певцов, ведь без постоянной рекламной поддержки они быстро исчезнут с музыкальной сцены.

Потехин добавил, что его беспокоит такая ситуация, потому что в подобные проекты вкладывается много сил и средств. Он отметил, что даже при наличии приятной внешности и отличной организации работы, если прекратить продвижение всего на полгода, люди просто забудут о существовании такого артиста.

Шоу-бизнес в Telegram

6 марта 2025, 13:25
Алексей Потехин. Фото: Youtube / @pro_ycnex
Youtube.com• Требует проверки

Фоторепортаж

От великого распутника до святого: рассказанная SHAMAN история потрясла Кремль

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

По теме

Продюсер Матвиенко назвал идеального кандидата на "Интервидение"

Вместе с Лепсом и SHAMAN: Первый канал покажет новую звезду большой страны

Ярослав Юрьевич Дронов (SHAMAN) певец, композитор

Галкин* посмеялся над публичным оскорблением Меладзе после выступления в Лондоне

Галкин* посмеялся над публичным оскорблением Меладзе после выступления в Лондоне
Максим Галкин* продолжает гастролировать по миру. Иноагент Максим Галкин* недавно выступил с новой программой "Прекрасное недалеко" в лондонском театре London Palladium.

Едва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о России

Едва сдерживая слезы, Лобода сделала важное заявление о России
Светлана Лобода приняла решение покинуть Россию в 2022 году. Светлана Лобода, известная украинская исполнительница, недавно поделилась воспоминаниями о своем профессиональном пути, отметив, что самые успешные годы ее музыкальной карьеры пришлись на период активной работы в России.

Красивая вдова Этуша поделилась первым свадебным фото

Красивая вдова Этуша поделилась первым свадебным фото
Елена Этуш – третья жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Разница в 42 года не мешала им. 9 марта исполнится 6 лет, как Елена Евгеньевна – вдова... Про такие браки говорят: заключены на небесах.

СМИ: Актера Евгения Миронова срочно доставили в больницу

СМИ: Актера Евгения Миронова срочно доставили в больницу
Евгений Миронов знаком зрителям благодаря множеству ярких ролей в кино. В середине 1990-х годов он сыграл ключевого персонажа в фильме "Мусульманин", а в начале 2000-х воплотил образ князя Мышкина в адаптации романа Достоевского "Идиот". Среди других известных работ актера – участие в картинах "В августе 44-го...", "Утомленные солнцем ?2", "Достоевский" и многие другие. Сегодня средства массовой информации сообщили об ухудшении здоровья известного российского актера Евгения Миронова.

"Вы пока живы": Катя Лель обратилась в полицию после страшных угроз сына патологоанатома

"Вы пока живы": Катя Лель обратилась в полицию после страшных угроз сына патологоанатома
Уже 30 лет Катя Лель радует поклонников своими композициями. Недавно она получила звание Заслуженной артистки России, а ее песня "Мой мармеладный" завоевала награду в международной премии Diafa. Путь певицы был непростым. Как оказалось, ей даже пришлось столкнуться со сталкерством и преследованием от навязчивого фаната! "Конечно, были разные ситуации.

Выбор читателей

05/03СрдАвтор песен Пугачевой назвал артистку, которая заменит Примадонну на эстраде: и это не Алсу 05/03Срд63-летняя Сябитова сделала заявление об интимных связях с ровесниками сына 05/03СрдСобравшаяся замуж Семенович рассказала об унижении: Из таких отношений надо уходить! 04/03ВтрСорвавшаяся Волочкова закатила жуткую истерику и сбежала со съемок популярного шоу 04/03ВтрЖенатый любовник нашел замену помолвочному кольцу в важный для Семенович день 06/03ЧтвИзбивавший жен Башаров наступил на те же грабли с новой возлюбленной