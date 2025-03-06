Экс-солист группы "Руки вверх" публично унизил SHAMAN

Бывший участник группы "Руки Вверх!", Алексей Потехин, недавно грубо высказался об исполнителе Ярославе Дронове, который известен под псевдонимом SHAMAN. Бывший коллега Сергея Жукова заявил, что SHAMAN относится к числу незапоминающихся артистов, тем самым унизив исполнителя хита "Я русский". Он подчеркнул, что если прекратить крутить на радио песни этого артиста, то о нем очень быстро забудут.
В интервью журналистам Потехин объяснил, что для постоянной популярности артиста недостаточно одних лишь хитов – важна и харизма исполнителя, его личность. Без этого, по его мнению, исполнитель останется незаметным. В качестве примера он привел Григория Лепса, чьи главные хиты известны практически всем.
Впрочем, Алексей не стал называть имени артиста, о котором говорил. На прямой вопрос ведущих о том, говорит ли он о SHAMAN, Потехин лишь рассмеялся, но продолжил развивать свою мысль. Он добавил, что ему жаль таких певцов, ведь без постоянной рекламной поддержки они быстро исчезнут с музыкальной сцены.
Потехин добавил, что его беспокоит такая ситуация, потому что в подобные проекты вкладывается много сил и средств. Он отметил, что даже при наличии приятной внешности и отличной организации работы, если прекратить продвижение всего на полгода, люди просто забудут о существовании такого артиста.