В министерстве обороны рассекретили настоящую задачу кореянки Аниты Цой в России

Анита Цой не раз участвовала в концертах для мобилизованных, пела в госпиталях перед героями. И в Министерстве обороны России эти выступления певицы не остались незамеченными.

18 февраля приказом Министра обороны РФ Андрея Белоусова Народная артистка России Анита Цой была награждена медалью "За укрепление боевого содружества".

"Министерство обороны высоко оценило большой личный вклад певицы, предпринимателя и общественного деятеля Аниты Цой в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации", – говорится в наградном листе. Вручение медали певице состоялось 28 февраля, накануне отпуска артистки.

Как стало известно, Анита Цой отправила несколько грузовиков с гуманитарной помощью тем, кому она сегодня особенно важна. Она объединила вокруг себя людей, которые тоже занимаются благотворительностью – помогают стране и тем, кто ее защищает.

Цой признается, что для нее это очень важная и значимая награда. Она хотя и является кореянкой по рождению, но сердцем, душой и мыслями – с Россией. Все драматические моменты, которые происходят в стране, она принимает как свою личную боль. Певица во взрослом возрасте крестилась в православии, чтобы быть еще ближе к своей стране, культуре и традициям.

Стоит заметить, что за свою патриотическую позицию и помощь нашим бойцам, Анита Цой оказалась в санкционном списке нескольких государств. Например, недружественная нам Латвия запретила Аните Цой въезд в страну на неопределенный срок. Артистка внесена и в санкционный список Украины – за "важную роль в российской пропаганде".