В министерстве обороны рассекретили настоящую задачу кореянки Аниты Цой в России

18 февраля приказом Министра обороны РФ Андрея Белоусова Народная артистка России Анита Цой была награждена медалью "За укрепление боевого содружества".
"Министерство обороны высоко оценило большой личный вклад певицы, предпринимателя и общественного деятеля Аниты Цой в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации", – говорится в наградном листе. Вручение медали певице состоялось 28 февраля, накануне отпуска артистки.
Как стало известно, Анита Цой отправила несколько грузовиков с гуманитарной помощью тем, кому она сегодня особенно важна. Она объединила вокруг себя людей, которые тоже занимаются благотворительностью – помогают стране и тем, кто ее защищает.
Цой признается, что для нее это очень важная и значимая награда. Она хотя и является кореянкой по рождению, но сердцем, душой и мыслями – с Россией. Все драматические моменты, которые происходят в стране, она принимает как свою личную боль. Певица во взрослом возрасте крестилась в православии, чтобы быть еще ближе к своей стране, культуре и традициям.
Стоит заметить, что за свою патриотическую позицию и помощь нашим бойцам, Анита Цой оказалась в санкционном списке нескольких государств. Например, недружественная нам Латвия запретила Аните Цой въезд в страну на неопределенный срок. Артистка внесена и в санкционный список Украины – за "важную роль в российской пропаганде".