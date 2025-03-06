Красивая вдова Этуша поделилась первым свадебным фото

Елена Этуш – третья жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Разница в 42 года не мешала им. 9 марта исполнится 6 лет, как Елена Евгеньевна – вдова...

Про такие браки говорят: заключены на небесах. Елена и Владимир Этуш казались всегда идеальной парой. Как трогательно она заботилась о легендарном актере при жизни и с какой любовью продлевает память о Владимире Абрамовиче после его ухода!..

Это ее стараниями появился новый памятник на Новодевичьем кладбище, была открыта мемориальная доска на доме в Гранатном переулке, где жил актер, появился монумент в деревне Долгиниха, где у него была дача и была установлена скульптура в Геленджике, где чета Этушей любила отдыхать и куда вдова регулярно ездит сегодня.

Елена Этуш так заботится о памяти своего великого мужа, как даже о живых супругах не все и не всегда пекутся.

"Мне было понятно, что, вероятно, я мужа переживу, но в моем сердце он займет место до конца дней – быть иначе просто невозможно. Владимир Этуш полностью заполнил мою душу, не оставив даже самого маленького уголка", – позже рассказывала она.

С поклонниками Елена Евгеньевна поделилась трогательным первым свадебным фото, сделанным во время ее бракосочетания с Владимиром Абрамовичем. Какая она на этом снимке красивая, нежная, воздушная!..

Сегодня Елена Этуш говорит, что замуж больше не собирается – она не может даже представить, что назовет еще кого-то своим любимым мужчиной. Чувства к Народному артисту она готова пронести через всю оставшуюся жизнь. А после ее ухода прах будет похоронен в могиле Этуша, которую уже сегодня украшает их совместный портрет. И смерть не разлучит их.