СМИ: Актера Евгения Миронова срочно доставили в больницу

Евгений Миронов знаком зрителям благодаря множеству ярких ролей в кино. В середине 1990-х годов он сыграл ключевого персонажа в фильме "Мусульманин", а в начале 2000-х воплотил образ князя Мышкина в адаптации романа Достоевского "Идиот". Среди других известных работ актера – участие в картинах "В августе 44-го...", "Утомленные солнцем ?2", "Достоевский" и многие другие.

Сегодня средства массовой информации сообщили об ухудшении здоровья известного российского актера Евгения Миронова. Артиста срочно доставили в больницу из-за сердечных проблем, сообщает телеграм-канал.

Согласно источнику, Миронов обратился за помощью после жалоб на резкое изменение артериального давления и ощущение онемения в руках. Как уточняют СМИ, обследование показало, что у 58-летнего актера возникли нарушения сердечной деятельности, вызванные скачками давления. Врачи приняли решение немедленно госпитализировать артиста.

Сам актер признался, что уже больше года вынужден принимать седативные и снотворные лекарства из-за сильного физического и эмоционального напряжения. Беспокойство о своей карьере настолько сильно повлияло на состояние Миронова, что он практически потерял сон и покой.

Стоит отметить, что ранее артисту пришлось провести неделю в медицинском учреждении. Тогда врачи прописали ему антидепрессанты и настоятельно порекомендовали сократить рабочие нагрузки. Помимо этого, в прошлом году Миронов прошел через хирургическое вмешательство на позвоночнике.

Впрочем, агент актера сообщил журналистам, что данная информация не соответствует действительности. Немного позже он уточнил, что актер здоров, с ним все в порядке.