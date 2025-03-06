"Вы пока живы": Катя Лель обратилась в полицию после страшных угроз сына патологоанатома

Уже 30 лет Катя Лель радует поклонников своими композициями. Недавно она получила звание Заслуженной артистки России, а ее песня "Мой мармеладный" завоевала награду в международной премии Diafa. Путь певицы был непростым. Как оказалось, ей даже пришлось столкнуться со сталкерством и преследованием от навязчивого фаната!

"Конечно, были разные ситуации. Поклонники бывают спокойные, а бывают агрессивные. Иногда меня это пугает. Несколько лет назад со мной произош6л страшный случай. Один из слушателей предложил мне свои песни. Когда я не стала проявлять интерес к его творчеству, он стал угрожать мне", — рассказывает Катя Лель.

Как подметила певица, правоохранительные органы не сразу помогли ей, и она была вынуждена обращаться к СМИ за помощью в освещении этого дела.

"Мне пришлось написать заявление в полицию, на что я получила ответ: "Вы же пока живы, что беспокоитесь?" Я ответила, что это ненормально и так жить невозможно. Тогда мне пришлось позвонить друзьям с телевидения и с камерой центрального канала ехать к главному человеку в органах, и только после этого ситуацию взяли под контроль", — добавляет Катя Лель.

А просить о помощи артистке пришлось из-за ужасающих угроз, которые сыпались в ее адрес от фаната. "Психологически оказывал давление, очень мощное. У него было какое-то психологическое отклонение. Как выяснилось позже, у него папа работал патологоанатомом…" – вспомнила артистка в эфире утреннего шоу "Первая Смена" на "Ретро FM".

К счастью, все плохое осталось в прошлом, а сегодня певица готовится к большому юбилейному концерту, который состоится 14 марта в Live Арене.