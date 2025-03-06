Дочь Филиппа Киркорова: "Не хочу учиться, а хочу жениться!"

21 марта Филипп Киркоров ждет домой на каникулы детей – 13-летнюю Аллу-Викторию и 12-летнего Мартина. Об успехах живущих у Дубае наследников король российской эстрады рассказал за кулисами российской национальной музыкальной премии "Виктория".

– С ним нет нянь, гувернанток, – говорит Филипп Киркоров. – Это как кадетское училище. Теперь, когда приезжают на каникулы, они сами заправляют постель сами разбирают чемоданы, моют посуду, закидывают вещи в стиральную машину. Словом, к самостоятельной жизни готовы.

По словам Филиппа, его сын Мартин – отличник, занимается футболом, ходит в клуб "Барселона". "Конечно, бывают косяки по поведению, но с кем в таком возрасте этого не случалось! – улыбается певец. – Я с детьми каждый день на связи. Звонят, рассказывают, пишут SMS. У них только один час в день на телефон. Кроме того, по "Зуму" я еженедельно общаюсь с директором школы, которая мне рассказывает и про неприятные инциденты тоже. Особенно часто жалуется на Аллу-Викторию. Она живет по принципу: "Не хочу учиться, а хочу жениться" Типична Стрельчиха, что поделать!..

Киркоров признался, что посылает им карманные деньги, но очень дозированно. "Я их тысячами, миллионами не заваливаю, – божится певец. – Просто чтобы было на что пойти на что-то на выходных, на еду, на шортики. Они знают цену деньгам. И начали зарабатывать еще когда были дома – снег почистить, убрать участок".

