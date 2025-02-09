Обозвала "старой сволочью": Олег Стриженов до смерти не простил внучку

Для нас Олег Стриженов был кумиром, легендой, красавцем. И кажется невероятным, что самые родные люди порой его в грошь не ставили.

Олег Стриженов был женат трижды – и всегда на актрисах. От первого брака у него родилась дочь Наталья. Правда, брак с ее матерью Марианной Стриженовой продлился всего 14 лет. Наталья тоже стал актрисой, но в 46 лет трагически погибла – тогда писали, что в ее крови якобы нашли алкоголь и снотворное.

У нее осталась 16-летняя дочь Александра, заботу о которой взяла на себя бабушка. А вот прославленному дедушке Александра, как говорят, звонила, лишь когда ей было что-то нужно. Когда до актера стали доходить слухи о том, что в квартире происходит что-то непотребное, он позвонил и прямо спросил внучку об этом.

По слухам, Александра тогда обозвала Олега Стриженова "старой сволочью" и с тех пор актер с ней не общался. До его кончины родственники так и не смогли налажить отношения – артист не простил внучку за то оскорбление.

Про Александру писали, что в подростковом возрасте она якобы пыталась покончить с собой и поэтому оказалась в психиатрической клинике. Умоляла мать забрать ее, но Наталья Стриженова отказалась это сделать и вынудила дочь пройти полный курс лечения. Еще известно, что внучка Народного артиста родила семерых детей, работала официанткой, а позже стала зарабатывать на жизнь суррогатным материнством.

В осознанном возрасте она лишилась двух квартир – маминой и бабушкиной. По ее словам, ее обвели вокруг пальца мошенники, и она в результате осталась без денег и без жилья. В отчаянии Александра решила пойти в программу Андрея Малахова, где рассказала о несчастной жизни. И пораженные телезрители устроили сбор средств, а затем на пожертвования приобрели в Саранске дом для внучки Олега Стриженова.