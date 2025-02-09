Вдовой взял, вдовой и оставил: 86-летняя супруга оплакивает Олега Стриженова

Не стало Народного артиста СССР Олега Стриженова. Артур Бертон из "Овода", поручик Вадим Говоруха-Отрок из "Сорок первого", Герман из "Пиковой дамы" – его киногероев любила вся страна. Но про личную жизнь самого артиста тоже впору снимать мелодраму.

Первой супругой Стриженова была актриса Марианна Бебутова, с которой он встретился во время работы над "Оводом". Она родила дочь Наталью, но когда девочке исполнилось 11, брак распался. Потом много писали про роман Стриженова с актрисой Людмилой Марченко. По-настоящему же он влюбился в Лионеллу Скирду, с которой познакомился в 1955-м на съемках "Мексиканца".

Правда, у судьбы были иные планы – Скрида в итоге стала женой режиссера Ивана Пырьева ("Свинарка и пастух", "Кубанские казаки"), а Стриженов женился на уже имевший за плечами неудачный брак актрисе Любови Земляникиной. Та родила ему сына Александра. Правда. спустя 6 лет, и этот звездный брак распался.

В 1968 году Иван Пырьев умер во сне, вернувшись со съемок "Братьев Карамазовых". Вскрытие показало шесть инфарктов, перенесенных "на ногах" во время работы. Пройдет 8 лет, и его вдова Лионелла Скирда станет женой разведенного Олега Стриженова.

Лионела Ивановна несколько раз меняла документы. От рождения была Скирдой, потом стала Пырьевой, а во втором браке – Стриженовой. В марте ей исполнится 87 лет. А сегодня она оплакивет уже второго своего мужа – он ее вдовой взял, вдовой и оставил... Правда, скорее всего, Олега Стриженова похоронят недалеко от Иван Пырьева на престижном Новодевичьем кладбище. И дважды вдове будет удобнее посещать могилы обоих своих знаменитых мужей.