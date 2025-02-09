ТЕСТ: сможете ли вы отличить мифы и правду о советской технике?

В этом тесте вас ждут 10 вопросов, посвященных распространенным представлениям о советской технике. Определите, какие утверждения соответствуют действительности, а какие являются мифами. Готовы проверить свои знания и развеять легенды?
Каждый вопрос будет имеет четыре варианта ответа, где один правильный.
В этом тесте вас ждут 10 вопросов, посвященных распространенным представлениям о советской технике. Определите, какие утверждения соответствуют действительности, а какие являются мифами. Готовы проверить свои знания и развеять легенды?