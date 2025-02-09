ТЕСТ: сможете ли вы отличить мифы и правду о советской технике?

Вдовой взял, вдовой и оставил: 86-летняя супруга оплакивает Олега Стриженова

Не стало Народного артиста СССР Олега Стриженова. Артур Бертон из "Овода", поручик Вадим Говоруха-Отрок из "Сорок первого", Герман из "Пиковой дамы" – его киногероев любила вся страна. Но про личную жизнь самого артиста тоже впору снимать мелодраму. Первой супругой Стриженова была актриса Марианна Бебутова, с которой он встретился во время работы над "Оводом".