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Суббота 8 февраля

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ТЕСТ: Только 1/10 смогут угадать эти русские народные загадки

ТЕСТ: Только 1/10 смогут угадать эти русские народные загадки
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Сегодня у нас уникальная возможность проверить свои знания и смекалку, погрузившись в мир русских загадок.

Загадки – это не просто игра слов, это часть нашей культуры, передаваемая из поколения в поколение. Они учат нас мыслить нестандартно, развивают воображение и внимание к деталям. Каждый из вас наверняка встречался с загадками в детстве, и теперь пришло время вспомнить старые добрые времена и попробовать разгадать новые загадки. Желаем всем удачи и приятного путешествия в мир русской словесной мудрости!

ВОПРОСЫ

1. Жужжит, жужжит, а с места не улетит.

А. Пчела

Б. Веретено

В. Шмель

2. Рыба в море — хвост на заборе.

А. Ведро

Б. Коромысло

В. Черпак

3. Без начала, без конца.

А. Кольцо

Б. Русская сказка

В. Девичья беседа

4. В лесу родился, а в доме хозяйничает.

А. Ежик

Б. Веник

В. Полено

5. Кто дом стережет?

А. Пес

Б. Замок

В. Забор

6. В избу идут — плачут, из избы идут — пляшут.

А. Ведра

Б. Гости

В. Ключи

7. Палят и варят, а не едят.

А. Кашу из топора

Б. Валенки

В. Лучина

ОТВЕТЫ

1.Б. Веретено

2. В. Черпак

3.А. Кольцо

4. Б. Веник

5. Б. Замок

6. А. Ведра

7. Б. Валенки

Шоу-бизнес в Telegram

9 февраля 2025, 00:15
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: только 1/10 угадает все фильмы по сыгравшей там звезде советской эстрады

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
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