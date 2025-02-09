ТЕСТ: Только 1/10 смогут угадать эти русские народные загадки

Загадки – это не просто игра слов, это часть нашей культуры, передаваемая из поколения в поколение. Они учат нас мыслить нестандартно, развивают воображение и внимание к деталям. Каждый из вас наверняка встречался с загадками в детстве, и теперь пришло время вспомнить старые добрые времена и попробовать разгадать новые загадки. Желаем всем удачи и приятного путешествия в мир русской словесной мудрости!
ВОПРОСЫ
1. Жужжит, жужжит, а с места не улетит.
А. Пчела
Б. Веретено
В. Шмель
2. Рыба в море — хвост на заборе.
А. Ведро
Б. Коромысло
В. Черпак
3. Без начала, без конца.
А. Кольцо
Б. Русская сказка
В. Девичья беседа
4. В лесу родился, а в доме хозяйничает.
А. Ежик
Б. Веник
В. Полено
5. Кто дом стережет?
А. Пес
Б. Замок
В. Забор
6. В избу идут — плачут, из избы идут — пляшут.
А. Ведра
Б. Гости
В. Ключи
7. Палят и варят, а не едят.
А. Кашу из топора
Б. Валенки
В. Лучина
ОТВЕТЫ
1.Б. Веретено
2. В. Черпак
3.А. Кольцо
4. Б. Веник
5. Б. Замок
6. А. Ведра
7. Б. Валенки