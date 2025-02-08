Максим Виторган внезапно покинул Россию с молодой избранницей

Актер Максим Виторган недавно поделился радостной новостью о своем новом романе. В начале года артист официально раскрыл свои отношения с молодой возлюбленной Анной Коротковой.

Признание бывшего мужа Ксении Собчак стало настоящим событием для поклонников актера, которые с интересом следят за его личной жизнью. Недавно Виторган внезапно объявил о том, что он вместе с Анной покинул Россию и отправился в Рим.

Артист опубликовал в соцсетях снимок, на котором он и его возлюбленная запечатлены во время романтического завтрака.

"Миру — Рим. Аня, с утра пораньше круасаня, позавтракать совсем уж собралась, да призадумалась", — написал актер.

Стоит отметить, что Виторган не скрывает своих чувств и открыто делится ими с подписчиками. Его отношения с Анной Коротковой стали настоящим глотком свежего воздуха после разрыва отношений с Ксенией Собчак.

Напомним, что до начала нового романа с Анной актер также встречался с актрисой Нино Нинидзе. Однако теперь он, похоже, обрел свое счастье с новым человеком и наслаждается каждым моментом, проведенным с любимой.

Напомним, Короткова младше Виторгана на 30 лет. Светские обозреватели предположили, что звезда российского кино взял пример с народного артиста России Григория Лепса, у которого был громкий и широко обсуждаемый роман с 18-летней пассией.