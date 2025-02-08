Актер Милош Бикович серьезно пострадал во время съемок фильма

Милош Бикович, известный своими яркими ролями в кино, откровенно рассказал о травмах, полученных во время съемок нового фильма "Красный шелк".

По словам артиста, он столкнулся с рядом сложностей. Ему пришлось выполнять опасные трюки без каскадеров, что в итоге стало причиной травм.

Съемочный процесс проходил в условиях, далеких от идеальных. Актер рассказал, что температура воздуха достигала 40 градусов по Цельсию, что добавляло трудностей в работе. Одной из самых запоминающихся сцен стала та, в которой Милошу пришлось плыть на лодке.

Однако, когда съемка подходила к концу, возникла непредвиденная ситуация: трос, который тянул лодку, зацепился за что-то под водой. В результате актер оказался на краю лодки и, сделав прыжок к берегу, осознал, что не успевает долететь до него. Это привело к падению в реку, что добавило ему не только неприятных ощущений, но и свежих травм.

"Я понял, что не долечу до берега и упал в реку", — рассказал актер.

В результате падения у него были обнаружены ушибы и гематомы. Но это были не единственные его травмы: во время съемок другой сцены стекла поранили ему лицо.

Кроме Милоша Биковича в проекте участвуют такие актеры, как Глеб Калюжный и Ярослав Могильников. Последний еще не достиг возраста совершеннолетия, и это обстоятельство создало дополнительные сложности на площадке. Из-за возраста Ярослава на съемки была приглашена его мама, так как несовершеннолетние актеры не могут участвовать в сценах с пиротехникой без опекуна.