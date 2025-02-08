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Суббота 8 февраля

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Стало известно, что Меладзе оставил на отечественной земле

Стало известно, что Меладзе оставил на отечественной земле
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Валерий Меладзе недавно был замечен в одном из торговых центров столицы.

Валерий Меладзе некоторое время назад покинул Россию. Однако теперь стало известно, что оставил артист на отечественной земле. Оказалось, что певец обладает довольно внушительным автопарком, стоимость которого исчисляется десятками миллионов. Кроме количества элитных авто, выяснилось, что каждая машина носит так называемые "ангельские номера".

Как сообщают СМИ, во время своего краткого визита в Москву Валерий Меладзе перемещался исключительно в сопровождении охраны. Кортеж артиста состоял из мерседесов с одинаковыми номерными знаками. Сообщается, что сами номера могут стоить едва ли не больше средств передвижения.

У Меладзе несколько мерсов, в том числе самый дорогой из них Mercedes-Benz G-класс – Гелендваген и внедорожник, ранее принадлежавший его брату, Константину Меладзе, который спешно продал все свое имущество в России и покинул страну еще в 2022 году. Также известно, что с такими номерами ездит сестра Меладзе, а вот на машину дочери артист не поспешил сделать примечательные цифры. По слухам, общая стоимость всех автомобилей семейства Меладзе приближается к 80 миллионам рублей.

Ранее сообщалось, что Константин Меладзе отказался приехать в Россию на годовщину смерти их отца. Вместо этого он принял участие в памятных мероприятиях посредством видеосвязи.

Шоу-бизнес в Telegram

8 февраля 2025, 21:06
Валерий Меладзе. Фото: Youtube / @meladzes-territory
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Фоторепортаж

Лишить звания, гражданства и недвижимости: кто из российских звезд наплевал на страну

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

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