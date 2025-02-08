18-летняя невеста Григория Лепса решила сделать свою маму бабушкой

Григорий Лепс хочет детей от юной особы.

Невеста Григория Лепса, 18-летняя Аврора Киба, решила сделать свою маму бабушкой. Об это она в шутливой форме заявила в своем блоге. Девушка опубликовала видеообращение, которое сняла во время шопинга в бутике. В ролике она предупредила, что, если мама не будет ее баловать и станет плохо себя вести, то она сделает ее бабой Таней.

Летом 2024 года Григорий Лепс представил свою новую избранницу публике. Сначала далеко не все поверили в искренность отношений 63-летнего певца и вчерашней школьницы. Позже со стороны пары появились намеки на скорую свадьбу, а на пальце Авроры засверкало кольцо. Однако в сентябре невеста Лепса уехала учиться в Лондонский колледж моды. Певец же, по его словам, не теряет надежды на ее возвращение и хочет детей от молодой избранницы.

К слову, до сих пор не все верят в любовь этой пары, а считают роман всего лишь пиар-кампанией. К тому же мать девушки не в восторге от отношений дочери и выступает против брака. Правда, несмотря на это, она вместе с влюбленными провела летний отпуск в Турции. По слухам, именно Лепс полностью спонсировал эту поездку.

Напомним, родители Авроры Киба давно знакомы с Григорием Лепсом, но для них этот роман тоже стал неожиданностью. Ведь их дочь годится исполнителю даже не в дочери, а во внучки.