Стало известно, что на самом деле связывает SHAMAN и Мизулину

Молодых людей часто видят вместе.

Российский певец Ярослав Дронов, известный публике под своим сценическим псевдонимом SHAMAN, совместно с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной посетили одну из московских шоу. Там внезапно ученики начали кричать "Горько!" и гостям пришлось изобразить настоящий поцелуй.

Известная экстрасенс Дарья Миронова поделилась своими мыслями относительно взаимоотношений Мизулиной и Дронова. По ее словам, между ними уже сложились теплые и дружеские отношения, которые их связывают и потенциально могут развиться в более серьезные чувства. Она описала их союз как искренний, наполненный взаимным уважением и поддержкой. Экстрасенс подчеркнула, что эти отношения обладают романтической атмосферой, гармонией и большими перспективами для будущего.

Кроме того, Миронова добавила, что на текущем этапе пара все еще проверяет свои чувства друг к другу, поэтому пока не торопится делать официальные заявления о своем статусе. Тем не менее она убеждена, что со временем они смогут прийти к важному решению, однако важно позволить этим отношениям развиваться естественно.

В ответ на вопросы журналистов о его предпочтениях в женщинах, SHAMAN заявил, что теперь он меньше обращает внимание на внешность, отдавая предпочтение духовной близости с партнером. После развода с Еленой Мартыновой, который произошел в сентябре 2024 года, артист отметил, что чувствует поддержку своих многочисленных поклонников по всей стране и потому не испытывает ощущения одиночества.