ТЕСТ: Сможете ли вы вспомнить, кто автор этих знаменитых сказок?

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Волшебный мир сказок всегда был неотъемлемой частью нашего детства. Мы зачитывались историями о смелых героях, загадочных приключениях и добрых чудесах. Но сможете ли вы вспомнить, кто создал эти шедевры? Проверьте свою память и узнайте, насколько хорошо вы знаете авторов самых известных сказок.



ВОПРОСЫ 1. Кто автор "Сказки о рыбаке и рыбке"? А. Ш. Пьеро Б. А. Пушкин В. Г. Андерсон 2. Кто написал "Теремок"? А. С. Маршак Б. С. Михалков В. А. Барто 3. О "Маленьком принце" писал? А. Антуан де Сент-Экзюпери Б. Братья Гримм В. Карло Коллоди 4. Кто написал сказку "Волшебник Изумрудного города"? А. Э. Успенский Б. А. Волков В. К. Чуковский 5. Кто создатель "Золотой ключик, или Приключения Буратино"? А. Л. Толстой Б. А. Толстой В. Б. Заходер 6. "Дюймовочка" написал? А. Ганс Христиан Андерсен Б. Антуан де Сент-Экзюпери В. Шарль Пьеро 7. Кто автор сказки "Айболит"? А. А. Барто Б. С. Маршак В. К. Чуковский ОТВЕТЫ 1. Б. А. Пушкин 2. А. С. Маршак 3. А. Антуан де Сент-Экзюпери 4. Б. А.М. Волков 5. Б. А. Толстой 6. А. Ганс Христиан Андерсен 7. В. К. Чуковский