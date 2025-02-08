Ранее неизвестный очевидец рассказал, что Яниса Тимму можно было спасти

Яниса Тимму похоронили в Латвии.

Бывший муж Анны Седоковой Янис Тима ушел из жизни по собственной воле 17 декабря прошлого года. О его смерти до сих пор ходит немало слухов, в том числе есть предположения, что его гибель может иметь криминальный характер.

Недавно журналисты встретились с ранее неизвестными очевидцами последних дней жизни Яниса. Так, свое мнение на этот счет высказала менеджер отеля, где проживал экс-супруг певицы. Она поделилась с представителями СМИ своими наблюдениями. Оказалось, что номер в котором жил баскетболист вовсе не дешевый, и питался спортсмен отнюдь не в ближайшем дешевом кафе – он заказывал еду из приличного ресторана.

Житель соседнего подъезда Юрий рассказал, что накануне смерти Тиммы его жена постоянно выглядывала в окно, поскольку ждала дочь с прогулки. Она и увидела машину скорой помощи, но тогда подумала, что кому-то стало плохо.

Утром о случившемся говорил весь дом. Юрий считает, что смерть спортсмена лишена криминального характера. Он также предположил, что если бы кто-то был рядом с баскетболистом в момент трагедии, его удалось бы спасти.

"Я думаю, что ему было бы достаточно поговорить с кем-то по душам. Будь рядом живая душа, полагаю, он не совершил бы непоправимого. Но увы, рядом никого не оказалось...» — поделился своим мнением мужчина.